Morena destaca el trabajo territorial durante actividades en Oaxaca

La presidenta nacional de Morena Ariadna Montiel, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la importancia del trabajo territorial y la organización de la militancia de Morena durante una actividad realizada en el estado de Oaxaca.

En su publicación, la funcionaria señaló que la principal fortaleza del partido radica en su presencia en las comunidades y en el contacto permanente con la ciudadanía. Asimismo, afirmó que continúan recorriendo distintas localidades para fortalecer la estructura del movimiento.

"En Oaxaca reafirmamos que la mayor fortaleza de nuestro partido Morena está en el trabajo territorial y en la organización permanente junto al pueblo", escribió Montiel en su cuenta oficial.

La funcionaria también indicó que estas actividades forman parte de una estrategia para consolidar la organización interna del partido y prepararse para la defensa del proyecto político que Morena denomina la "Transformación".