El Gobierno de México apoyará a cooperativas cafetaleras

Con una vigencia fijada hasta el 31 de diciembre de 2029 y una demanda proyectada de 70 toneladas de café para dependencias de la Administración Pública Federal en su etapa inicial, el Gobierno de México oficializó la puesta en marcha del primer Acuerdo Marco de Café exclusivo para Organismos del Sector Social (OSS).

La iniciativa contempla transformar las contrataciones del Estado en una plataforma de inclusión productiva, eficiencia presupuestal y combate a la corrupción dentro de las comunidades productoras.

Durante el acto simbólico de firma, la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez enfatizó que el instrumento busca «reconocer el trabajo digno de quienes producen café, fortalecer la economía social y demostrar que las compras públicas también pueden convertirse en una herramienta para reducir desigualdades y promover un desarrollo más justo y sostenible».

A su vez, el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, señaló que este esquema «marca un nuevo modelo en las compras públicas del Gobierno de México», argumentando que simplifica los procesos al disminuir cargas administrativas y costos para las organizaciones proveedoras.

Por su parte, Jaime Larrazábal Escárrega, representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisó que a la dependencia le corresponde administrar el acuerdo «no como una estructura rígida, sino como un puente vivo, una herramienta activa que acompaña a los productores, que elimine las barreras y abra el mercado del Estado a quienes históricamente habían quedado fuera».

En representación del sector social, Valeria Hernández Nolasco, de la cooperativa Nak Nimiles, afirmó que este esfuerzo abre el acceso a nuevos mercados y ratifica la capacidad técnica de las cooperativas para ofrecer insumos con estándares de alta calidad.