PVEM abre convocatoria en Tamaulipas para definir perfiles rumbo a la alianza de la 4T en 2027

Con miras a los procesos electorales de 2027, el Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas mantendrá abierta hasta el próximo 31 de agosto la convocatoria para integrar la iniciativa "Nueva Fuerza Verde", mecanismo mediante el cual se seleccionará a los perfiles que competirán en las encuestas internas de la coalición de la Cuarta Transformación. Este procedimiento contempla rigurosas evaluaciones documentales y mediciones ciudadanas con el objetivo de garantizar candidaturas competitivas y con arraigo en la entidad.

La dirigencia estatal del partido formalizó este esquema inédito que busca medir el nivel de conocimiento, la cercanía con la población y la competitividad de las y los aspirantes antes de definir las propuestas finales de la alianza. A diferencia de procesos de selección previos, la estructura actual impone candados estrictos de fiscalización, transparencia e idoneidad para quienes aspiren a representar al organismo político.

Entre los requisitos obligatorios de control de confianza, las y los participantes deberán presentar su declaración patrimonial, carta de no antecedentes penales, exámenes toxicológicos y psicológicos, además de la constancia de situación fiscal con opinión positiva expedida por el Servicio de Administración Tributaria. Del mismo modo, los interesados deberán acreditar de forma fehaciente que no poseen conflictos de interés ni vínculos con actividades delictivas.

El dirigente estatal del partido, Manuel Muñoz Cano, afirmó que el objetivo primordial de esta metodología es proponer "al equipo más honesto y transparente de la política tamaulipeca". Para garantizar el cumplimiento estricto de los criterios exigidos, se conformó un comité especializado que revisará de manera detallada cada uno de los expedientes recibidos.

Adicionalmente a la revisión de carpetas, el comité especializado llevará a cabo encuestas en territorio para conocer la percepción pública de los aspirantes. Mediante este filtro, el Partido Verde busca cimentar una nueva generación de liderazgos probados que cuenten con el aval directo de la ciudadanía antes de someterse a las mediciones definitivas.