Oposición busca  megacoalición para 2027 tras elecciones en Coahuila

Los líderes parlamentarios del PRI y del PAN, Rubén Moreira y Kenia López Rabadán, coinciden en trazar un bloque contra Morena aprovechando el triunfo tricolor y el desgaste oficialista; sin embargo, Acción Nacional advierte que primero deben sanar sus fracturas internas antes de pactar alianzas.

Tras la jornada electoral en Coahuila, los liderazgos parlamentarios del PRI y del PAN en San Lázaro, Rubén Moreira y Kenia López Rabadán, coincidieron en la necesidad de convocar y analizar la construcción de alianzas estratégicas rumbo a los comicios de 2027, utilizando los resultados de la entidad como el detonante para articular un bloque opositor capaz de frenar a Morena y ofrecer una opción real de gobierno a la ciudadanía.

Mientras el líder priista urgió a consolidar una gran coalición nacional aprovechando el triunfo de su partido y el desgaste del oficialismo, la diputada panista se sumó a la visión aliancista, aunque precisó que esta ruta debe ser analizada de forma colegiada y arrancar primero desde la propia unidad interna de Acción Nacional.

El PRI ve debilitamiento en el oficialismo

El jefe de los diputados del PRI, Rubén Moreira, consideró que el triunfo electoral obtenido por su partido en Coahuila debe inyectar ánimo a todos los partidos de oposición para empezar a edificar esta gran alianza. En entrevista, el exgobernador atribuyó la victoria tricolor tanto al desempeño del actual gobierno estatal y a la visión de la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno, como al mal momento que atraviesa el partido oficialista.

En las últimas tres elecciones, Veracruz, Durango y Coahuila, los resultados de Morena no son buenos. En Veracruz perdieron 900 mil votos. En Durango, en algunos lugares se fue a la tercera fuerza, como en la capital, y ahora mire lo que se dio en Coahuila”, enumeró el líder parlamentario.

Ante este diagnóstico, Moreira anticipó que las cosas no serán fáciles para el oficialismo en el futuro cercano, por lo que lanzó la convocatoria formal: “Creo que en el 2027, las cosas no van a ser fáciles para ellos, pero en el triunfo, como lo ha hecho nuestra dirigencia nacional con Alejandro Moreno, nosotros llamamos a una gran coalición opositora para frenar a Morena”, planteó.

El PAN prioriza la unidad interna

Por su parte, y frente a los resultados adversos que su partido obtuvo en la contienda por el congreso local de Coahuila, la diputada de San Lázaro, Kenia López Rabadán, no descartó la vía de las coaliciones, pero precisó que esta decisión debe tomarse de forma institucional y con miras a construir una ruta ganadora.

Para la parlamentaria de Acción Nacional, la prioridad es que la ciudadanía que anhela paz, seguridad y prosperidad vea en la oposición una alternativa. Sin embargo, puntualizó que la política de alianzas debe arrancar desde las propias filas del partido antes de concretarse en el exterior.

Yo hoy estoy absolutamente convencida que necesitamos hacer una alianza con los propios panistas, pero evidentemente como todo, toda decisión debe ser analizada en su justa dimensión y con distintas visiones”, explicó López Rabadán.

El reto legislativo inmediato

La legisladora panista advirtió que sería arriesgado tomar posturas independientes de forma inmediata tras la jornada electoral de ayer. Subrayó que el camino de ir o no en coalición es algo que se tendrá que analizar como partido en un cuerpo colegiado, escuchando todas las voces, con el objetivo firme de generar una plataforma que defienda a las familias y a las libertades.

A pesar del optimismo y la disposición al diálogo manifestada por ambos liderazgos en San Lázaro, analistas políticos advierten que el verdadero reto para el PRI y el PAN antes de 2027 será mantener una agenda legislativa unificada en la Cámara de Diputados.