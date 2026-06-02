PT se alista para todos los escenarios, incluso el independiente

El Partido del Trabajo (PT) se prepara hacia las elecciones de 2027 para contar con la capacidad competitiva de ir a las urnas, “incluso de manera independiente”, admitió el jefe de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval Flores.

Tanto en declaraciones a la prensa como en la difusión de un posicionamiento público que este martes difundió en sus redes sociales, el líder parlamentario fue enfático en afirmar que actualmente se encuentran en conversaciones con Morena, en la llamada mesa nacional, para ir en alianza en todas las candidaturas.

“Ahora estamos en la lógica de participar en coalición con Morena en los 17 estados, en los 300 distritos, y en los 1800 municipios”, comentó el legislador.

Sin embargo, al exponer en qué consiste la estrategia electoral del próximo año, Reginaldo Sandoval Flores definió:

Somos un partido con vida propia; estamos en una coalición y estamos discutiendo las reglas para disputar las candidaturas”.

Aclaró que, en el caso de las negociaciones con Morena, todavía no han entrado a la fase de la definición de los eventuales perfiles a postular, puesto que eso sucederá con el inicio del proceso electoral.

Y fue cuando enfatizó que, al margen de esas conversaciones, el PT tiene una ruta trazada de fortalecimiento partidista.

LA ESTRATEGIA ES CRECER

“Nos estamos preparando para que, cuando llegue ese momento legal, tengamos los instrumentos resueltos y nos echamos a caminar”, dijo a los reporteros.

En el documento difundido en redes, el PT plantea que cuentan con “una estrategia clara de crecimiento político y organizativo” para fortalecer su presencia territorial, ampliar su militancia y “sumar más simpatizantes comprometidos con las causas del pueblo”.

Bajo el título de La unidad de la cuarta transformación está más fuerte que nunca, el volante digital compartido por el líder parlamentario precisa que, “como parte de esa visión, nos preparamos para tener la capacidad de competir en cualquier escenario, incluso de manera independiente, porque un partido fuerte es también un mejor aliado”.

Se puntualiza en seguida que no debe haber duda en que la unidad de la coalición “permanece intacta”. Y que “hoy, más que nunca, cerramos filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía nacional, de la independencia de México y del proyecto de nación que millones de mexicanas y mexicanos respaldan”.

El pronunciamiento concluye con el comentario de que en el PT saben “crecer sin dividir, fortalecer sin confrontar y construir unidad con principios”.

Cuestionado en entrevista de prensa en el Congreso respecto a si los petistas están en condiciones de ir solos, ante una eventual falta de acuerdos satisfactorios con Morena en la definición de las candidaturas para 2027, el coordinador de la bancada petista sostuvo:

“Nosotros tenemos capacidad para hacer ejercicios de poder caminar solos donde no lleguemos a acuerdo. Pero estamos en la lógica de que, hasta donde no nos pongamos de acuerdo, lleguemos a acuerdos”, enfatizó.

CASO EDOMEX

El próximo sábado, la dirigencia nacional del PT encabezará en Toluca un acto político para anunciar que una de sus militantes mexiquenses, María Trinidad Franco Arquero, se reintegra al activismo partidista.

El encuentro se realizará en la sede estatal del partido, primera en su tipo que se inauguró el 25 de abril pasado, cuando el líder de los diputados petistas informó que la formación de izquierda logró cumplir con el programa anual de trabajo que incluye objetivos de capacitación y afiliación.

El Edomex es considerado un caso de éxito para este partido que, con 35 años de historia, ha reivindicado a través de sus dirigentes, encabezados por el senador Albeto Anaya, ser el de mayor afinidad y respaldo hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañaron desde su primera candidatura en 2006.

La militancia mexiquense aumentó en 210 % de 2024 a la fecha, informó entonces el diputado Sandoval; mientras entonces tenía 43 mil afiliados, ahora cuenta con 138 mil.

El PT aspira contar con 4 mil comités de base en la entidad y alcanzar un padrón estatal de 390 mil petistas en 2027.

Reginaldo Sandoval, comisionado de la dirigencia nacional para la entidad, destacó el hecho de que el 70 % de la militancia estatal es de mujeres; el 16 % son jóvenes.

Por primera vez desde que son coalición electoral y legislativa, el PT hizo valer su peso este año al rechazar las dos iniciativas electorales que la titular del Ejecutivo envió al Congreso.

En el primer caso se rechazó en la Cámara de Diputados la propuesta de reformular el carácter de la representación de los legisladores plurinominales.

Y en el segundo, fue el propio senador Anaya quien se pronunció en contra de que la revocación de mandato se empalmara en 2027 con los comicios federales. En ambos casos sus votos resultaron determinantes para frenar dichas iniciativas.