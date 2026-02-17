La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 17 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 17 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 17 de febrero de 2026

8:37 Horas | Sheinbaum enviará hoy extrañamiento a Reino Unido por asilo a Karime Macías

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará hoy, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una carta de extrañamiento al Reino Unido luego de haberle otorgado el asilo político a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, quien en México está acusada de corrupción y fraude, con lo que se impide su extradición al país en donde tiene pendiente una orden de aprehensión.

"El día de hoy se envía (la apelación). Entonces esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y corrupción cómo es posible que le den asilo, entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento", dijo.

8:21 Horas | Sheinbaum recibirá a ministro de Comercio de Canadá; van por fortalecer relación comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá hoy en Palacio Nacional al ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y a otros funcionarios de ese país, además de empresarios y en la cual participarán también integrante del gabinete federal, a fin de fortalecer la relación comercial entre México y Canadá.

"El día hoy recibo al ministro de Comercio de Canadá y a otros ministros con el gabinete, va a estar Marcelo, la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y por supuesto el canciller, Altagracia Gómez, para escuchar y trabajar en dar seguimiento en ello que firmamos con el primer ministro Mark Carney y el objetivo es fortalecer no sólo el comercio, sino las inversiones.

"Hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también productos que podemos importar de Canadá y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país y de empresas mexicanas que inviertan en Canadá", comentó y aseguró que esto no reemplaza el T-MEC, ya que este permanecerá con algunas modificaciones.

8:13 Horas | Sheinbaum tendrá hoy nueva reunión con gobernadores por el sarampión

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará este martes una segunda reunión con las y los gobernadores del país debido al brote de sarampión que inició en 2025 en Chihuahua y que ha ido en aumento en el país, con lo que actualmente se tienen casi 9 mil 500 casos.

"Hoy en la tarde vamos a tener otra (reunión) a distancia para revisar la problemáticas que hay y en todo caso solucionarlas juntos. Entonces hay mucha coordinación con las y los gobernadores de todas las entidades, la Secretaría de Salud y participo personalmente en ellas", comentó la mandataria.

7:50 Horas | Issste ejercerá 375 mdp de presupuesto para 'La Clínica es Nuestra' este año

El Issste ejercerá 375 millones de pesos de presupuesto este año para el programa 'La Clínica es Nuestra' para beneficiar 650 unidades médicas en el país a través de obras o equipamiento médico, informó el director del instituto, Martí Batres.

El director del Issste indicó que para este programa el próximo 21 de febrero a las 11:00 horas se realizarán asambleas en las unidades médicas que serán beneficiadas y en las cuales podrán participar todos los derechohabientes. Agregó que en 2025 los resultados a través de este programa fueron la adquisición de 3 mil 559 equipos médicos y 2 mil 839 obras realizadas.

7:33 Horas | Ssa concentra vacunación contra sarampión en 11 estados; suman casi 9 mil 500 casos

La Secretaría de Salud concentra la vacunación contra el sarampión para el grupo de 13 a 49 años en 11 estados que concentran la mayor incidencia de casos por cada 100 mil habitantes: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, informó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

El funcionario detalló que actualmente se tienen 9 mil 487 contagios de sarampión en el país y continúan con la estrategia nacional de atención a esta enfermedad con la vacunación, la cual ha tenido buena respuesta, con lo que de la semana del 7 al 13 de febrero se aplicaron un millón 660 mil 710 dosis y la meta que se fijaron es de aplicar 2.5 millones de vacunas por semana.

Eduardo Clark agregó que la vacunación contra sarampión para el grupo de 13 a 49 años continuará en mayo de manera gradual en el resto del país, en cuyos estados hay menor incidencia de casos.

7:31 Horas | Secretario de Salud tiene influenza; "está bien"

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, está enfermo de influenza y se recupera en casa, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum luego de indicar que por esta razón el doctor no estaría en su conferencia en la cual se informará acerca del sarampión y de otros temas

"Vamos a hablar sobre salud, el doctor Kershenobich no viene, anda medio malo de influenza, pero ya está, está bien sin problema, pero está guardado en casa", comentó la presidenta.

