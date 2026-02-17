"No es necesario comprar más vacunas contra sarampión": Clark; tenemos garantía, dice

Tras la reunión d e revisión a la estrategia contra el sarampión en los estados del país, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que no se requiere comprar más vacunas contra el sarampión ante la integración de Sonora, Durango, Puebla y Tlaxcala como entidades prioritarias.

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores como parte del plan de acción contra el sarampión. También estuvo presente Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar.

El encuentro inició a las 16:00 y finalizó a las 17:29 horas. Al salir, Eduardo Clark comentó que la meta de vacunación es de 2.5 millones de aplicaciones a la semana vamos y se busca aplicar 25 millones de vacunas las próximas semanas.

No necesitamos comprar más, tenemos garantía de casi 48 millones y hoy vimos con los gobernadores sus metas de vacunación para 2.5 millones a la semana vamos aplicar 25 millones de vacunas las próximas semanas”, refirió.

Incluyen cuatro estados en estrategia de vacunación

Esta semana se sumaron los estados de Sonora, Durango, Puebla y Tlaxcala a la estrategia prioritaria de vacunación contra el sarampión para evitar que la enfermedad se propague con velocidad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

S reiteró que la campaña de vacunación se enfocará en grupos prioritarios, de seis meses a 12 años de edad y de 13 a 49 que no tengan completo su esquema de vacunación, y se incluirá a las personas de 50 años o más que no recuerden haber sido vacunados en otro momento de sus vidas.

Donde hay mayor número de personas contagiadas, Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, la orientación es que los de 13 años a 49 años que no se han vacunado o que no recuerdan haberse vacunado vayan por su dosis de vacunación”, puntualizó Sheinbaum.

Durante la rueda de prensa, el subsecretario de salud, Eduardo Clark, insistió en que hay 27 millones de vacunas disponibles y podría llegarse a 40 millones en los próximos meses.

La estrategia masiva de vacunación se propone vacunar a 2.5 millones de personas por semana contra el sarampión.

No significan que haya un brote que esté fuera de control. Lo que significa es que vemos indicios de que si no vacunamos de manera más rápida podría ese brote subir en su velocidad, es un tema preventivo.

En el resto de los estados, tenemos una tasa de incidencia de una menor transmisibilidad y velocidad. Sonora, Durango, Puebla y Tlaxcala, se suman esta semana porque hemos visto algún incremento de casos mayor al que teníamos y queremos sumarlos para que proactivamente podamos atenderlos más rápido”, insistió.

Clark, estableció que desde febrero de 2025, cuando se registró el primer caso de sarampión, en Chihuahua, se ha confirmado el fallecimiento de 29 personas por esa enfermedad, de las cuales, 21 tuvieron lugar en esa entidad.

Este martes, la presidenta tuvo una reunión virtual con gobernadores de todo el país para afinar los operativos de vacunación contra en sarampión.

El sector salud del gobierno federal tiene al menos 20 mil puntos de vacunación establecidos en todo el país.

RLO