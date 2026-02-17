Marx Arriaga sale de la SEP tras recibir notificación de despido

Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) notificaron por escrito a Marx Arriaga su despido como director general de Materiales Educativos, por lo que el exfuncionario abandonó las oficinas de la dependencia, en las que se mantenía desde el pasado viernes.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a Arriaga presentar el documento ante medios de comunicación y afirmó que dejaría las oficinas de la SEP.

Posteriormente, Arriaga sí salió de las oficinas de la SEP e ingresó a la estación Coyoacán del Metro de la Ciudad de México, donde siguió hablando con miembros de medios de comunicación.

El exfuncionario sostuvo que la entrega de la notificación formal de su despido era una victoria más para la clase trabajadora y afirmó que si se le hubiera entregado desde el viernes pasado, ese mismo día habría abandonado las instalaciones.

Volverá a dar clases

Arriaga adelantó que luego de su etapa en la Secretaría de Educación Pública volverá a dar clases, pese a que reconoció que hubo un ofrecimiento del gobierno federal para mantenerse como funcionario.

Había varias propuestas del gobierno federal, pero yo soy maestro, no vivo de la administración pública, entonces lo justo era volver a mi espacio para demostrarle a todos los maestros del país que tengo palabra”, adelantó.

Arriaga estuvo 4 días en la SEP

Marx Arriaga se mantuvo cuatro días dentro de las instalaciones de la SEP luego de que el viernes pasado acusara un intento de desalojo.

En videos que circulan en redes sociales se observa que un grupo de policías y autoridades de la SEP le piden que abandone las instalaciones, a lo que el exfuncionario se negó, afirmando que no había sido notificado formalmente de que sería despedido.

Posteriormente, la SEP negó un intento de desalojo y añadió que fue una diligencia para notificarle a Arriaga cambios en su plaza como director general de Materiales Educativos, la cual quedaría a disposición de un nuevo nombramiento a partir de ayer.

Aún con Arriaga en la oficina, Mario Delgado anunció que Nadia López García fue designada como nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP y que dentro de sus objetivos, estaría la integración de mujeres en los libros de texto gratuitos, entre otras metas establecidas por el gobierno federal.

