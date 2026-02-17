Ssa concentra vacunación contra sarampión en 11 estados, entre ellos la CDMX

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud (Ssa), presentó un informe sobre las entidades federativas que presentan la mayor incidencia de casos de sarampión en lo que va de 2026.

De acuerdo a lo expuesto en el Salón Tesorería, desde que inició el brote y en lo que va de 2026 hay 9 mil 487 casos de sarampión acumulados, lo que representa 410 más que la semana anterior; derivado de esto, al momento se han aplicado más de 6 millones de vacunas en todo el país.

En este contexto, García Dobarganes señaló que Jalisco encabeza la lista con la tasa más alta a nivel nacional, seguido de Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, todas con una tasa superior a 1 caso por cada 100 mil habitantes.

Estos estados son prioritarios para nosotros, porque lo que buscamos es que antes de que las tasas de transmisión sean muy grandes y sea difícil contenerlas, tenemos que vacunar a la población para cortar esas tasas de contagio y reducir la velocidad de la transmisión”, señaló.

En el último año se han acumulado 9 mil 487 casos de sarampión, lo que representa 410 más que la semana anterior.

Más de 6 millones de vacunas han sido aplicadas

Sobre el número de dosis contra el sarampión aplicadas, el subsecretario de Salud, presentó un balance sobre la estrategia de vacunación, destacando tanto el avance como la evolución de los casos registrados en el país.

"¿Cómo se controla el sarampión? Se controla mediante la vacunación universal. La vacuna protege en lo individual y en lo comunitario; cuando más mexicanos estamos vacunados, menos espacio tiene el virus para crecer”, apuntó.

Eduardo Clark enfatizó que, sin la vacunación histórica, el virus podría haber generado cientos de miles o incluso millones de contagios. El funcionario recomendó a los padres de infantes de entre seis meses y 12 años de edad que no hayan sido vacunados que los lleven a vacunar. Añadió que si solo han recibido una dosis, es fundamental completar el esquema.

Para conocer el punto de salud más cercano, informó que se puede consultar la página dondemevacuno.salud.gob.mx . Por último, subrayó que la vacunación es universal y que no se solicita ningún tipo de afiliación para recibir atención, resaltando que la vacuna contra el sarampión es completamente gratuita.

