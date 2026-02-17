Secretario de Salud falta a 'la mañanera'; Sheinbaum revela la razón

Este martes 17 de febrero de 2026, como parte de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó el panorama en materia de salud que guarda la nación. En la agenda del día se abordaron diversos temas, particularmente los casos de sarampión y las campañas de vacunación que se han estado realizando en contra de esta enfermedad viral en todo el país.

En este contexto, y como habitualmente se realiza, el encargado de presentar dicha información es el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz, quien no pudo asistir en esta ocasión como habitualmente lo hace para comparecer ante los medios de comunicación.

David Kershenobich tiene 83 años de edad, por lo que forma parte del sector de la población más vulnerable ante la influenza. Cuartoscuro

¿Por qué razón no estuvo presente el titular de Salud?

De acuerdo a la jefa de Estado, el titular de la Ssa se encuentra enfermo de influenza, razón por la cual no pudo asistir a Palacio Nacional a rendir su informe habitual; derivado de esto, Sheinbaum Pardo mencionó que el funcionario ya recibe la atención médica pertinente.

El doctor Kershenobich ahora no viene, anda medio malo de influenza. Está bien, sin problema, pero está guardado en casa”, comentó la primera presidenta del país.

Debido a la ausencia de Kershenobich Stalnikowitz, en su lugar se presentó el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, quien expuso los temas relacionados con el sarampión a nivel nacional, así como los resultados hasta el momento de la campaña de vacunación.

Cabe mencionar que David Kershenobich tiene 83 años de edad, por lo que forma parte del sector de la población más vulnerable ante la enfermedad, y de ahí que se extremen precauciones sobre su salud.

