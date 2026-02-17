“Ni venganza ni perdón” es memoria personal, no confrontación política: Julio Scherer Pareyón

El diputado federal Julio Scherer Pareyón aseguró que el libro Ni venganza ni perdón, escrito por su padre, debe entenderse como un relato personal construido a partir de su experiencia en el ejercicio del poder, y no como un acto de confrontación política.

El legislador subrayó que proviene de una familia que históricamente ha expresado sus posturas con franqueza y sin recurrir al silencio como estrategia. En ese sentido, afirmó que la publicación forma parte de esa tradición de hablar de manera directa sobre los acontecimientos vividos.

Explicó que la obra reúne más de tres décadas de relación política y personal, desde los años de militancia y convicciones previas al acceso al poder, hasta la etapa de gobierno. Según indicó, se trata de un proceso que comenzó cuando aún no existían responsabilidades institucionales que administrar, lo que demuestra que las convicciones anteceden a cualquier cargo público.

Scherer Pareyón señaló que el libro ofrece una visión interna del poder, diferenciando entre el proyecto de transformación que se impulsó y las actuaciones individuales que en ciertos momentos pudieron desviarse de esos principios.

Añadió que, aunque se mencionan decisiones y personajes que habrían afectado el proceso político, el contenido no representa una ruptura ni un ataque contra el movimiento en su conjunto. “La transformación está por encima de cualquier diferencia personal”, enfatizó.

Reiteró además su respeto hacia la presidenta Sheinbaum y manifestó su respaldo al proyecto que encabeza. Afirmó que, desde su labor en el Congreso, mantiene el compromiso de acompañar y fortalecer dicha agenda.

Finalmente, sostuvo que narrar la propia experiencia es un derecho en una democracia y que corresponde a cada lector formarse una opinión a partir del contenido del libro.

