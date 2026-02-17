Sheinbaum enviará hoy nota de extrañamiento por asilo a Karime Macías en Reino Unido

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enviará hoy al Reino Unido una nota de extrañamiento luego del asilo político otorgado a Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte, quien está acusada de fraude y corrupción en México y con lo que se impide su extradición al país para enfrentar ambas acusaciones.

Desde su conferencia de este martes en Palacio Nacional, la mandataria reprochó que se le haya otorgado dicha protección a la exesposa de Javier Duarte, quien tiene cuentas pendientes en México con una orden de aprehensión por cumplimentarse debido a la acusación de fraude superior a 100 millones de pesos cometido cuando estuvo al frente del DIF de Veracruz.

"Esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y corrupción cómo es posible que le den asilo", puntualizó.

Karime Macías Tubilla tiene una orden de aprehensión desde 2018 y en 2022 un tribunal de Reino Unido ya había autorizado su extradición a México; sin embargo, la defensa de la exesposa de Javier Duarte interpuso diversos recursos legales que le permitieron no ser retenida y también la solicitud de asilo, la cual finalmente le fue otorgada y con la que se frenó definitivamente su extradición.

Los abogados de Macías Tubilla argumentaron ante autoridades de Reino Unido que el proceso contra su clienta estaba viciado, ya que el delito del que era acusada ya había prescrito y lo cual no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuando solicitó su extradición a México.

Además, argumentaron que la acusación contra la exesposa de Javier Duarte se sustenta en los dichos de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en Veracruz, y quien presuntamente hizo sus declaraciones bajo tortura.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que será a través de la cancillería que enviarán a Reino Unido su apelación, que en términos diplomáticos se llama "extrañamiento", con esta decisión que protege a la exesposa de Javier Duarte, quien desde hace varios años vive en ese país con sus tres hijos.

Karime Macías se refugia en Londres

Karime Macías Tubilla vive desde hace varios años en Londres, en Reino Unido, a donde llegó a refugiarse luego de las acusaciones contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien en ese momento se encontraba prófugo y que finalmente fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, en Guatemala.

Fue en ese año en el que capturaron a Javier Duarte, quien estaba acusado de lavado de dinero y de asociación delictuosa, que su todavía esposa Karime Macías Tubilla decidió viajar al viejo continente y buscar asilo político en el Reino Unido con sus tres hijos.

De acuerdo con reportes periodísticos, la exesposa de Javier Duarte vivía en el Barrio Belgrave de Londres, en un departamento de 140 metros cuadrados y cuya ubicación se encontraba cerca de la residencia de la reina Isabel II. El costo por vivir en dicho lugar era de hasta 3 mil 500 libras a la semana.

Además, Karime Macías Tubilla pagaba colegiaturas de la escuela de sus hijos por casi 22 mil libras al año, de acuerdo con el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

vjcm