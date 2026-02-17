Reforma Electoral garantizará representación de toda la sociedad: Laura Itzel Castillo

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que la iniciativa de Reforma Electoral, que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión en los próximos días, dará respuesta a los distintos reclamos sociales que durante muchos años ha hecho la ciudadanía en esta materia.

En entrevista, la senadora dijo que la reforma que envíe la titular del Ejecutivo será de gran importancia para la sociedad, porque forma parte de las respuestas a los reclamos del pueblo de México en torno a los procesos electorales.

Estamos a la espera de la iniciativa para discutirla, pero es importante tomar en cuenta el sentir de la población”, expresó.

En este sentido, indicó que como resultado de la Reforma Electoral “es fundamental que haya una representación de toda la sociedad, porque todos tienen que estar representados”.

Entonces, agregó, la propuesta tendrá este tipo de cuestiones, como parte fundamental de los reclamos sociales que se han dado a lo largo de muchos años, reiteró.

Castillo Juárez destacó que es importante la construcción de acuerdos y consensos para que la Reforma Electoral pueda ser aprobada, porque es una de las más trascendentes, ya que “se ha debatido incluso antes de que esté presentada, como lo hemos visto”.

La reforma, dijo, forma parte de los 100 compromisos que adquirió la presidenta de la República a lo largo de su campaña, y ha quedado claro “que ella los cumple”.

Sin embargo, precisó, hasta que se tenga el proyecto es que se empezará discutir, “porque no sabemos si llegará a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, pero estamos dispuestos a abrir el debate sobre los temas que se podrían abordar”.

Laura Itzel Castillo recordó que es muy importante la información que se generó a raíz de los distintos foros que organizó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabezó Pablo Gómez.

Apuntó que entre los puntos más importantes se encuentra el de la fiscalización y financiamiento de los partidos políticos y sobre los procesos electorales; además, de la representación por la vía plurinominal.

RLO