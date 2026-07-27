Consejero del INE propone dividir en dos la boleta de diputados para las elecciones de 2027

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona, hizo público este lunes una propuesta que aseguró llevará al pleno del Consejo Electoral para dividir en dos la boleta de diputados en junio de 2027: una por mayoría relativa y otra para representación proporcional.

“Los diputados de representación proporcional, en la próxima elección de junio de 2027, deben ser votados en dos boletas y no en una. Es decir, se deben votar los diputados de mayoría relativa en una boleta y las listas de representación proporcional en dos boletas”, dijo en conferencia de prensa.

Si bien esta propuesta no es nueva –presentó una iniciativa de Ley en 2021– aseguró que es necesario que el INE la analice porque, en su opinión, poner la elección de todos los diputados en una boleta “obligar a la ciudadanía a votar en la misma boleta en dos elecciones diferentes vulnera el derecho al voto libre”.

“El modelo de boleta única suprime este derecho de los ciudadanos obligando a que su voto se emita forzosamente por el mismo partido tanto para representación proporcional como para mayoría relativa y me parece que eso es algo que el Instituto Nacional Electoral está en condiciones de evitar”, explicó.

Entre los beneficios de esta propuesta está el de sacar de la clandestinidad la votación de representación proporcional, según Espadas Ancona.

“Hoy por hoy, todos votamos por diputados de representación proporcional, pero la gran mayoría de la gente ni siquiera lo sabe porque no es visible. Uno marca la boleta al frente, donde están los candidatos que son de mayoría relativa, automáticamente está votando también por la lista de representación proporcional, pero la inmensa mayoría de los electores no se percatan de esto”, agregó.

Recordó que la boleta doble ya se implementó en tres elecciones, las de 1979, 82 y 85, pero que esto provocaba una supuesta “trampa” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que al no contar con representación proporcional porque superaba 60 triunfos uninominales, mandaba a sus grupos organizados a votar por partidos aliados a costa de los de oposición.

Ese tema fue resuelto en el 85 con la Reforma constitucional que determinó que todo partido participa en representación proporcional, haciendo que cada voto de representación proporcional ahora cuenta para el propio partido.