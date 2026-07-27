Solicitan apoyo a Gobierno para atender taludes y mineas en MH 

La alcaldía Miguel Hidalgo solicitó apoyo al Gobierno de la Ciudad de México para etiquetar recursos extraordinarios y crear una bolsa exclusiva para la mitigación de riesgos por minas y taludes.

Ante el riesgo que representan minas y taludes para cientos de familias, el alcalde, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México la asignación de recursos extraordinarios para atender de manera urgente estas zonas de riesgo, que, por su magnitud, rebasa la capacidad presupuestal de la demarcación.

Desde el inicio de la administración, la alcaldía ha realizado diversos estudios e invertido cerca de 10 millones de pesos en la atención de minas y deslizamientos de taludes.

Sin embargo, la dimensión del problema supera los recursos disponibles, particularmente en los puntos más críticos, donde se requieren obras de estabilización, así como mantenimiento preventivo y correctivo.

Tabe señaló que durante los cuatro años de su administración la alcaldía no ha recibido presupuestos extraordinarios que permitan atender de mejor manera las condiciones de riesgo que representan las minas y los taludes.

Por ello, solicitó por escrito una asignación adicional de recursos que complemente los Presupuestos Participativos que los vecinos ya destinaron a la mitigación de estos riesgos.

En el documento también se especifican los requerimientos presupuestales, de maquinaria pesada y de personal especializado para retirar rocas, realizar obras preventivas y correctivas en los taludes, así como efectuar exploraciones directas en las zonas de minas.

Tambiémn pidió crear una bolsa presupuestal específica para intervenir minas y taludes ubicados en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Así como instalar una mesa técnica permanente que permita coordinar acciones y encontrar soluciones integrales para proteger a la ciudadanía.

"La ciudad necesita apoyar estas obras, porque ya existen taludes y minas que representan un alto riesgo. Nosotros no contamos con recursos adicionales ni podemos mover el presupuesto, porque ya está comprometido conforme a las reglas de operación. No tenemos un fondo de contingencias para atender este tipo de emergencias y por eso estamos solicitando el respaldo del Gobierno de la ciudad. Más allá de gobiernos y colores, tenemos que trabajar por un mismo propósito: garantizar la seguridad de quienes viven en la Ciudad de México", dijo a través de un comunicado