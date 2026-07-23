INE revisará hasta 800 mil candidaturas contra el crimen organizado

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo ya trabaja en el diseño operativo de la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y confirmó que existe una coordinación inédita con cinco instituciones federales para intercambiar información que permita detectar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada rumbo a las elecciones de 2027.

Taddei explicó que estarían pensando un universo probable de alrededor de 800 mil consultas por parte de los partidos sobre todas sus candidaturas para todos los cargos federales y locales en disputa en 2027.

Tras una reunión con representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República (FGR), el lunes pasado, y luego de la sesión de este jueves, Taddei informó que ya se instaló una mesa técnica para definir los mecanismos de colaboración y evitar los problemas que enfrentó el INE durante la elección judicial, por la novedad de esas elecciones.

"La voluntad expresada en la mesa de trabajo fue muy alta... no podemos caer en los baches de la relación que se dio con el Senado de la República en el tema de las candidaturas (de la elección judicial)", afirmó.

Explicó que uno de los principales retos será construir un mecanismo de intercambio de información que garantice la confidencialidad de los datos proporcionados por los partidos políticos y por las instituciones de seguridad.

"Tenemos que garantizar esa secrecía de la información para que no se maneje en términos negativos políticamente", subrayó.

La consejera presidenta precisó que el INE únicamente fungirá como conducto para enviar las consultas y recibir las respuestas de las autoridades. La información será entregada exclusivamente a los partidos políticos, quienes decidirán si mantienen o retiran una candidatura.

"El INE no maneja la información; es conocimiento del partido político... y a partir de ahí el partido político definirá si continúan en la carrera por una candidatura o no", explicó.

Otro de los desafíos será la dimensión operativa del nuevo modelo. Taddei reveló que el Instituto calcula que podrían recibirse entre 750 mil y 800 mil consultas, considerando todos los cargos federales, estatales y municipales que estarán en disputa en 2027.

"Hoy le tienes que garantizar a los partidos políticos la posibilidad de sus consultas", señaló, al explicar que aún se analiza si el mecanismo abarcará la totalidad de los cargos o si habrá prioridades para hacer viable el procedimiento.

Respecto a la integración de la nueva Comisión de Integridad de Candidaturas, indicó que el Consejo General decidirá el próximo martes si se instala de inmediato o hasta septiembre, cuando corresponde la renovación ordinaria de comisiones.

No obstante, destacó que existe amplio interés entre las consejerías por participar:

"La nota interesante es que hay voluntad para estar en esa comisión", afirmó, al revelar que ocho de las diez consejerías con derecho a integrar comisiones manifestaron su interés, aunque la reforma electoral establece que el órgano estará conformado únicamente por tres integrantes, procurando además el equilibrio de género.