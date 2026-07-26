Nuevos partidos nacen con bolsa de 84.3 mdp

En la última semana inició la dispersión de una bolsa de 84.3 millones de pesos, a ejercer por cada uno de los dos partidos de nueva creación: Somos México (Somos Mx) y Construyendo Sociedades de Paz (Partido Paz), durante el segundo semestre de 2026.

Dicha bolsa para ambas formaciones políticas está destinada para sus actividades ordinarias, proyectos específicos y franquicia postal, a lo cual se deben sumar las prerrogativas que como partidos locales se les entregarán en cada una de las entidades federativas.

Tan solo en la Ciudad de México, cada partido recibirá adicionalmente 5 millones 877 mil 121 pesos con 92 centavos para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026.

En las elecciones del 6 de junio de 2027, Somos México y Partido Paz deberán competir solos, de acuerdo con la legislación electoral, es decir no podrán formar coaliciones con Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT o Partido Verde.

Para mantener el registro, los nuevos partidos deberán alcanzar al menos 3 por ciento de la votación efectiva nacional de la elección federal, es decir, en la elección para integrar la Cámara de Diputados.

Aunque son proyectos políticos nuevos, Somos Mx, resultado de la Marea Rosa que apoyó la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, y el Partido Paz, vinculado a sectores cristianos evangélicos, ambos tienen como líderes a políticos de larga trayectoria, emanados del PAN, PRD y PRI.

De Marea a Somos México

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos Mx, forjó su carrera política en el grupo Nueva Izquierda (Los Chuchos) del PRD y en 2006, cuando fungía como secretario general, así como en 2008, como presidente del partido, fue uno de los más férreos defensores del “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador.

Luego, Acosta Naranjo se desvinculó de Los Chuchos y formó parte de la Iniciativa Galileos dentro del PRD, junto con Fernando Belaunzarán, entre otros.

Hoy, dos décadas después, Acosta es uno de los dirigentes opositores más críticos al proyecto obradorista y de la 4-T, y en Somos Mx está acompañado de otros liderazgos provenientes de partidos tradicionales, como Gustavo Madero, exdirigente del PAN; Beatriz Pagés Rebollar, exconsejera política del PRI, o Cecilia Soto, excandidata presidencial del PT en 1994.

Otros liderazgos que participan en el nuevo partido son Emilio Álvarez Icaza, exsenador del PAN-PRD y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE; así como Adina Chelminsky, Juan Francisco Torres Landa, Mariana González Torres y el periodista Amado Avendaño.

El panorma Especial

Asimismo, se sumaron al consejo consultivo del nuevo partido, entre otros, Clara Jusidman, Consuelo Sáizar y Ernesto Ruffo, Diego Valadés y Demetrio Sodi.

Asimismo participaron en la formación del nuevo partido las organizaciones ciudadanas Sociedad Civil México y Unidos cercanas al empresario Claudio X. González.

Somos México, con el logotipo “SomosMX” en color rosa mexicano, se identifica como un partido de libertades democráticas y busca representar causas de la ciudadanía, como las madres buscadoras, jóvenes, papás de niños con cáncer, miembros de la comunidad LGBTQ+, y personas con capacidades diferentes.

Del PES al Paz

El líder nacional del Partido Paz, Hugo Eric Flores, fue subsecretario general del CEN del PRI a principios de la década del 2000 y senador suplente del PAN en el sexenio de Felipe Calderón. Hoy además de ser líder del Paz, es diputado federal de Morena y presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

En 2015 fue fundador del Partido Encuentro Social (PES) y en 2017 uno de los principales promotores de la candidatura del futbolista Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos y en 2018 apoyó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en alianza con Morena y el PT.

El caso de Hugo Erick Flores es particular, pues, aunque ya puede gozar de un salario como dirigente nacional del Partido Paz, también cobrará entre julio y agosto una bolsa de 300 mil pesos como diputado federal de Morena, ya que aun no solicita licencia a su puesto como legislador.

Algunos de los liderazgos políticos del PAZ están vinculado a pastores cristianos evangélicos que han dejado el ministerio religioso. Sus dirigentes actuales son, entre otros, el líder carismático de Michoacán, Eder López García, Armando González Flores Escoto, Gonzalo Guízar, Edith Carolina Anda González y Nancy Toriz.

El PES creado en 2015 perdió el registro al obtener menos de 3% de la votación federal de 2018. En 2021 volvió a obtener el registro como Partido Encuentro Solidario (PES), mismo que también perdió.

El nuevo partido se reconoce como una opción política conservadora, pues está a favor de la defensa de la vida y la familia, pero también por la redistribución de la riqueza y el respaldo a programas sociales, por lo que apoyan el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 10 de abril del 2025, en un salón de la Cámara de Diputados de San Lázaro, Hugo Eric Flores proclamó su fe en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por pastores cristianos evangélicos, quienes a cada frase del legislador referida a Dios, exclamaban “¡Amén!”.

En esa rueda de prensa Flores Cervantes reveló que, desde las iglesias evangélicas se promocionan las asambleas para la integración del partido futuro partido Construyendo Sociedades de Paz.

Liderazgos de PRI i PAN

A diferencia del PAN, fundado en 1939 por el ex rector de la Universidad Nacional, Manuel Gómez Morin, o el PRI, fundado en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR) por el expresidente Plutarco Elías Calles, los partidos de épocas recientes fueron creados por políticos provenientes de los partidos tradicionales.

Así, por ejemplo, Movimiento Ciudadano (MC) fue fundado en 1999 como Partido Convergencia por la Democracia por el exgobernador de Veracruz del PRI, Dante Delgado Rannauro, mientras que Morena fue creado en 2014 por Andrés Manuel López Obrador, exdirigente nacional del PRD y exlíder del PRI de Tabasco.