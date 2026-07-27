Farid Rentería reúne a más de 2 mil 200 personas en Playa del Carmen durante la Jornada Nacional por la Soberanía

Más de 2 mil 200 personas participaron este domingo en Playa del Carmen en la Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, una de las 300 asambleas simultáneas realizadas en todo el país para refrendar el respaldo ciudadano a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y fortalecer la organización territorial del movimiento. El encuentro fue encabezado por Farid Rentería, quien convocó a la unidad para seguir construyendo el Segundo Piso de la Transformación.

Durante su mensaje, Rentería afirmó que "la soberanía nacional significa defender el derecho de México a decidir su propio destino con independencia y dignidad" al tiempo que destacó los avances alcanzados por la Cuarta Transformación, como la recuperación del salario mínimo, la consolidación de los programas sociales como derechos constitucionales y las obras estratégicas que impulsan el desarrollo del país y del sureste mexicano.

El también promotor del movimiento expresó el respaldo de Playa del Carmen a la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que la ciudadanía continuará organizándose desde el territorio para consolidar la segunda etapa de la transformación nacional. “La fuerza de este movimiento siempre ha estado en el pueblo”, señaló al destacar la importancia de la participación ciudadana y la organización comunitaria.

Asimismo, reconoció la trayectoria de Rafa Marín como uno de los fundadores de Morena en Quintana Roo y llamó a mantener la unidad para seguir construyendo un mejor estado y un mejor país, destacando que el trabajo cercano a la gente seguirá siendo la principal fortaleza del movimiento.

La asamblea concluyó con un llamado a defender la soberanía nacional, fortalecer la organización popular y respaldar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una jornada que confirmó la capacidad de convocatoria del movimiento en Playa del Carmen y su participación activa en este ejercicio nacional de organización política.