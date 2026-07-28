Esconde el Senado sus estados financieros; opacidad presupuestaria

A pesar de que las reglas presupuestarias y de transparencia lo obligan, el Senado escondió la información sobre sus Estados Financieros del cierre del 2025 y del primer trimestre de este 2026, pues siguen sin aparecer en la página web del Senado y en la Plataforma Nacional de Transparencia sólo da cuenta de que cuenta con el documento, pero omitió entregarlo y no incluyó las ligas para que pueda consultarse.

El Senado, además, decidió sólo colocar cifras sueltas, sin explicación alguna, en su reporte de “gasto por capítulo, concepto y partida”, en el que se observa las cifras de 929 millones 131 mil 668.83 pesos, 14 millones 447 mil 315.18 pesos, dos millones 788 mil 522.66 pesos, 273 mil 902.46 pesos y 700 mil pesos entregadas al concepto presupuestal “transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas”, durante el primer trimestre del año.

En diciembre del 2025 Excélsior informó que desde la publicación de los Estados Financieros al primer trimestre del año, la cifra identificada como “ayudas sociales” llamó la atención de diversos senadores de oposición, porque las “ayudas sociales” pasaron de 820 mil 587 pesos a 190 millones 725 mil 872 pesos, de los cuales 181 millones 725 mil 877 pesos fueron para “ayudas sociales a personas” y nueve millones para “ayudas sociales instituciones”, sin que los propios Estados Financieros hicieran aclaración alguna sobre ese drástico crecimiento.

Pero la distribución posterior del Informe del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, al primer trimestre del 2025, dejó ver que la entrega de dinero a las bancadas y a los órganos de gobierno dejó de aparecer en el concepto presupuestal 3900, referente a “Otros Servicios Generales” y aparecieron, por primera vez, en el concepto 4000, denominado “ayudas sociales”.

Así, en los Estados Financieros del Senado al 30 de septiembre del 2025 se observa que el concepto de “ayudas sociales” implicó una erogación de 618 millones 998 mil 097 pesos y dejan ver que para el mismo periodo del 2024 la cantidad fue de cuatro millones 162 mil 219 pesos; es decir, se trata de un incremento de 614 millones 835 mil 878 pesos, sin que exista explicación alguna en las notas financieras.

Y el Informe del Ejercicio del Presupuesto de Egresos explicó ese crecimiento, pues daba cuenta que el capítulo 4000, denominado “ayudas y subsidios” implicó un gasto total al 30 de septiembre de 622 millones 493 mil 900 pesos.

La suma de los 551 millones 211 mil 400 pesos que se le entregaron a los grupos parlamentarios en ese periodo a los 64 millones 648 mil 710 pesos que se le dieron a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política da como resultado 615 millones 860 mil 100 pesos, a los que se suman los tres millones 137 mil 900 pesos a las verdaderas “ayudas sociales”, y resultan 618 millones 998 mil pesos, que es la misma cifra que los Estados Financieros reportan como “ayudas sociales” para los primeros nueve meses del año.

Pero el Senado decidió cancelar la publicación de esos reportes públicos de la forma en que gasta el presupuesto que recibe y, a petición de Excélsior, la información oficial es que esos datos están en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin embargo, el Senado sólo reportó que cuenta con un informe de sus Estados Financieros al cuarto trimestre del 2025 y el primer trimestre del 2026, pero no está el documento de los Estados Financieros.

Para el caso del cuarto trimestre del 2025 dice que el documento está en proceso de revisión por cierre del año, pero ya pasaron casi ocho meses del cierre del 2025 y no ha subido el documento, cuando hasta el 2024 lo subía cada trimestre.

Y para el primer trimestre de este 2026 no hay explicación alguna de por qué no está el documento. De hecho, dejó vacío el espacio expreso donde debe colocar el hipervínculo del documento.

Mientras, la suma de todas las cantidades identificadas como “gasto por capítulo, concepto y partida” correspondiente al 2025 es de mil 779 millones 226 mil 030.85 pesos, en tanto que las identificadas para el primer trimestre de este 2026 como gasto.