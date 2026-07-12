YUMKÁ, santuario animal convertido en cementerio en Tabasco

Trabajadores del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ, en Villahermosa, Tabasco, denunciaron la muerte de decenas de animales de vida silvestre, debido a faltas al trato digno y respetuoso, ausencia de personal calificado y nula atención a ejemplares con problemas de salud.

Entre los casos más recientes de supuesta negligencia y falta de ética se encuentran los del hipopótamo Rufino, que perdió la vida tras sufrir una fractura expuesta que derivó en necrosis; un papión sagrado, que falleció por septicemia después de que le cayó encima la puerta (guillotina) de su encierro, y el deceso de alrededor de 50 venados cola blanca, Axis y ciervos rojos, por descuido y mal manejo.

El hipopotamo Rufino murió por una supuesta negligencia y falta de ética, en el zoológico YAMKÁ. Especial

Personal del zoológico YUMKÁ, que solicitó el anonimato por temor a represalias, reveló a Excélsior que uno de los venados Axis murió en el estanque del elefante Tombo, y fue sacado de ahí muchos días después en estado de descomposición.

Indicaron que el propio elefante Tombo, se ha desplomado por deshidratación y golpes de calor, sin que reciba atención inmediata.

El elefante Tombo se ha visto afectado por las altas temperaturas registradas en el zoológico. Especial

Argumentaron que la falta de capacidad y abandono llega a tal grado, que los zopilotes, que rondan por el lugar sin ningún tipo de control, se devoran a las crías de venado acabadas de nacer.

Visitantes nos han llegado a buscar para avisarnos que los zopilotes están destazando a un venadito, pero a los directivos no les importa e intervienen hasta que sólo quedan los huesos”, relataron.

En un oficio entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en enero de 2026, los empleados de YUMKÁ acusaron a la directora general Diana Victoria Léon Mendoza, nombrada por el Gobierno de Tabasco, de no contar con registros formales de los animales que mueren bajo su responsabilidad, no entregar reportes de bajas ni realizar necropsias documentadas, así como realizar constantes cambios de alimentación y medicamentos que ponen en riesgo la integridad física de los ejemplares.

Destacaron que las faltas al trato digno son evidentes, principalmente en la zona de cuarentena, “donde las condiciones son inaceptables”.

Dejaron de realizarse controles de calidad del agua de los manatíes, quienes permanecen en una alberca casi abandonada, con cambios de agua apenas dos veces al año”, señalaron.

Por otro lado, dieron a conocer que hay especies en exhibición que no están contempladas en los planes de manejo aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como son las tortugas de espolones africana o sulcatas, los capibaras y en su momento el papión sagrado, que quedó en depositaria tras ser rescatado del tráfico ilegal.

Es muy común, aseguraron los empleados de YAMKÁ, que los animales se vean afectados por las condiciones y la mala calidad del alimento. Especial

También ingresan serpientes a través de voluntarios externos sin sistema de marcaje, exhibiendo fauna de procedencia ilegal sin notificar a Profepa”, subrayaron.

Los trabajadores del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ, alertaron además que se ofrecen dietas en mal estado a los animales con carne podrida y olor fétido, así como el uso de medicamentos vencidos o caducados.

Para esas fechas, en enero de 2026, los trabajadores ya advertían que el hipopótamo Rufino, llevaba más de 15 días sin pararse ni salir de su poza, “dicen que está fracturado, el animal sufre muchísimo y no hacen nada al respecto”.

La fractura expuesta de Rufino en una de sus extremidades entró en un proceso de necrosis, que lo llevó a la muerte, anunciada por YUMKÁ el 13 de enero de 2026, tras asegurar que el hipopótamo fue atendido “de manera inmediata, continua y documentada”.

Según los testimonios recabados por este diario, los médicos veterinarios recomendados por la directora no contaban con la capacitación ni la experiencia necesaria para atender a Rufino, uno de los animales emblemáticos del parque, y aún así no se buscó apoyo externo ni especialistas.

El hipopótamo fue atendido en malas condiciones en el zoológico de YAMKÁ. Especial

“Rufino sufrió más de un mes de agonía, hasta que la extremidad fracturada entró en un proceso de necrosis. Durante todo ese tiempo, no hubo información clara ni respuestas sobre su salud”, lamentaron.

¿Cómo se encuentran las instalaciones en YAMKÁ?

Otro caso que llama la atención es el de cuatro ejemplares adultos de mono Saraguato, trasladados el 19 de junio de 2024 a las instalaciones del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ, luego de sufrir golpes de calor por las altas temperaturas e incendios forestales, que provocaron un alta mortandad de la especie en la región.

Los Saraguato fueron rescatados y atendidos en primera instancia por expertos primatólogos de la organización Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C., que los reportaron fuera de peligro y en franca recuperación.

A pesar de que se encontraban en buenas condiciones al llegar a YAMKÁ, los animales han ido muriendo. Especial

Pero ante señalamientos de nulos apoyos y abandono institucional, la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Semarnat, decidió llevarlos en represalia a YUMKÁ para su supuesta rehabilitación y reintroducción al medio silvestre.

Según los empleados, los ejemplares estaban abandonados en una jaula grande, llena de suciedad y a la intemperie, hasta que murieron uno por uno.

“Venían huyendo del calor y los tenía ahí expuestos a las altas temperaturas, llenos de mierda, nada más los llevaron a morir ahí”, aseguraron.

Acusan falsas visitas

Tras la denuncia presentada por el personal, oficinas centrales de la Profepa instruyeron a su representación en Tabasco a realizar una inspección al zoológico.

A pesar de las visitas de las autoridades, trabajadores de YAMKÁ aseguran fueron amañadas. Especial

De acuerdo con los empleados, la propia delegada de la Profepa en el estado, Mayra Villagómez de los Santos, fue quien hizo la visita a las instalaciones, no sin antes poner sobre aviso sobre los puntos de la denuncia a “su amiga”, la directora del YUMKÁ, Diana Victoria Léon Mendoza.

“Al final del operativo a modo, no se establecieron medidas de urgente aplicación o correctivas... Así que sólo simularon, para que todo siga igual”, lamentaron.

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