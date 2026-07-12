Impulsan apoyo docente en el calendario escolar; ponen en la mesa ciclo 2026-27

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la propuesta regulatoria para los calendarios del ciclo lectivo 2026-2027, destacando un componente gremial relevante al plantear la extensión del receso vacacional para el magisterio.

Bajo la gestión de Mario Delgado Carrillo, la dependencia subrayó que el planteamiento para el próximo año escolar no sólo busca cumplir con los días efectivos de clase, sino reforzar el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los trabajadores de la educación.

Propuesta para el ciclo escolar 2026-2027; arrancaría el 31 de agosto

Como parte del respaldo a su labor, el documento propone que se mantendría una semana adicional de receso durante el mes de agosto. Esta medida se presenta como un eje central en la planeación del nuevo ciclo que, de concretarse, arrancaría formalmente el lunes 31 de agosto de 2026 en todo el país.

En este sentido, la propuesta presentada por la dependencia federal forma parte de la organización prevista para el siguiente ciclo escolar y establece las bases sobre las cuales se desarrollaría la planeación académica correspondiente. De concretarse en los términos planteados, este calendario marcaría las fechas de referencia para las actividades educativas durante el periodo lectivo.

Dos esquemas de calendario escolar

El proyecto contempla dos esquemas de duración para cubrir los planes de estudio, uno de 185 días para educación preescolar, primaria y secundaria, que concluiría el 9 de julio de 2027, y uno de 190 días para el sector de educación normal y formación docente, cuyo fin está marcado para el 13 de julio del mismo año.

De acuerdo con el documento presentado, ambos esquemas forman parte de la propuesta regulatoria correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, por lo que su aplicación dependerá del nivel educativo al que estén dirigidos. Con ello, la dependencia plantea una distribución diferenciada de los días efectivos de actividades, conforme a las características de cada modalidad educativa.

La SEP plantea definir periodos vacacionales y días hábiles

La dependencia enfatizó que esta propuesta, aplicable tanto a instituciones públicas como particulares, pretende garantizar la operatividad del sistema al definir con precisión días hábiles, periodos vacacionales y suspensiones. Con este ajuste, la administración federal busca consolidar una relación de beneficio con el gremio magisterial, asegurando que la planeación educativa se alinee con las directrices de la actual gestión presidencial.

Asimismo, la propuesta presentada por la SEP integra los distintos elementos que conforman el calendario escolar para el siguiente periodo, considerando las fechas de inicio, conclusión, recesos y días de actividad establecidos en el documento. De esta manera, la dependencia expone la estructura general con la que se organizaría el desarrollo del ciclo escolar en caso de que la propuesta siga el curso previsto dentro del proceso regulatorio.

Con ello, la autoridad educativa busca que la programación de las actividades académicas cuente con una referencia clara para la comunidad escolar, manteniendo la distribución de los periodos contemplados en el proyecto y la organización de los días efectivos de clase conforme a lo planteado en el documento dado a conocer. De esta forma, la propuesta reúne en un mismo esquema los elementos relacionados con el funcionamiento del calendario escolar para el próximo ciclo lectivo.

*mcam