Graban a sujeto que golpea un burro para obligarlo a levantarse

Un burro que presuntamente era víctima de maltrato fue asegurado por autoridades de Hidalgo, luego de que un video difundido en redes sociales evidenciara las agresiones que sufría en el municipio de Emiliano Zapata.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Contra de los Animales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en coordinación con autoridades municipales, quienes retiraron al ejemplar de su propietario y comenzaron las investigaciones correspondientes.

En las imágenes que circularon en plataformas digitales se observa a un hombre con discapacidad física, quien tiene amputada una pierna, golpeando al asno con un palo después de que el animal se recostó y se negó a levantarse.

Activistas y habitantes señalaron que este tipo de agresiones presuntamente ocurrían de manera constante en las inmediaciones de la antigua estación del ferrocarril.

La difusión del caso generó una ola de indignación y denuncias ciudadanas que derivaron en la actuación de las autoridades.

La PGJEH informó que abrió una carpeta de investigación por el probable delito de maltrato animal. Mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades, el burrito permanece bajo resguardo para garantizar su bienestar y recibir la atención necesaria.

En Oaxaca hallan siete perros envenenados

Por otra parte, a finales del mes pesado, en el municipio de Cuilápam de Guerrero, conocido por su templo dominico del siglo XVI, donde el general Vicente Guerrero fue fusilado en 1831, se hallaron siete perros sin vida, al parecer envenenados por un vecino, un delito recurrente en esta localidad de la zona metropolitana, donde no se castiga a los responsables por este tipo de delitos contra seres sintientes.

La denuncia anónima llegó por redes sociales y grupos de WhatsApp, al difundirse las fotografías del retiro de los cuerpos de los animales por parte de elementos de la Policía Municipal de Cuilápam, quienes al parecer levantaron un acta por este hecho, pero se desconoce si la turnaron a la autoridad correspondiente.

El lunes 22 de junio, un vecino envenenó a siete perros que vivían en la calle; todos murieron. Fue la Policía, levantó un acta y quedó de llamar a los involucrados, pero a 24 horas del crimen, nada”, consignó el mensaje.

Asimismo, cuestionó a la presidenta municipal de Cuilápam, Mayra Silva Fernández, emanada de Morena, por la pasividad y el desdén ante estos hechos de crueldad animal que cobran la vida de seres sintientes.

Sin embargo, no es la primera ocasión en que se confirma que en el municipio turístico de Cuilápam ocurre un envenenamiento masivo de perros. Fue a inicios de este año cuando 15 animales murieron por esta causa; sus cuerpos aparecieron esparcidos en la calle La Cieneguita, algunos agonizando durante horas.