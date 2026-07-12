Aceleran construcción del muro inteligente de Trump

SAN LUIS RÍO COLORADO, Son.— Las 24 horas del día e inclusive en días festivos como el 4 de julio que cayó en fin de semana y que se conmemora el Día de la Independencia de Estados Unidos, cientos de hombres con maquinaria pesada, trabajan a marcha forzada para terminar cuanto antes la construcción de una segunda valla fronteriza, un muro paralelo al ya existente que operará con la más alta tecnología de vigilancia con autonomía e inteligencia artificial para identificar vehículos y personas que puedan significar un riesgo para la seguridad nacional por operaciones del crimen organizado.

En un recorrido por diversos tramos de los 568 kilómetros de línea Internacional, entre Sonora y Arizona, principalmente entre Sonoyta y San Luis Río Colorado además de entre los municipios de Nogales y Santa Cruz en los límites con Douglas, Excélsior constató el avance en la construcción del segundo muro y como los trabajos se desarrollan a todas horas, sin parar.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el “muro inteligente” de Trump, cuenta con un presupuesto superior a 46 mil millones de dólares; la obra avanza a un ritmo de 10 kilómetros por semana en los que instalan una barrera de acero, enterradas a cinco metros de profundidad con hasta 9 metros de altura, además de instalar cámaras y sensores con inteligencia artificial.

Trabajos en la frontera norte del México con Estados Unidos. Daniel Sánchez Dórame

El “doble muro” de Donald Trump es un sistema de seguridad fronteriza que complementa las barreras existentes con una segunda valla de acero enterrada a gran profundidad.

Estas estructuras gemelas buscan dificultar aún más los cruces de migrantes indocumentados e imposibilita el tránsito de vehículos todo terreno con cargamentos de droga.

El concepto consiste en colocar una barrera física principal (la valla de acero que ya habían levantado en varios tramos) y añadir una valla secundaria que prácticamente no tiene ningún punto ciego, está vigilado con tecnologías que identifican y dan seguimiento a riesgos potenciales.

La valla de Trump Erick Retana

El muro inteligente forma parte de las acciones del One Big Beautiful Bill Act, ley que fue promulgada por el presidente Trump el 4 de julio de 2025, una norma federa que puso en marcha el núcleo de la agenda de su segundo mandato, incluyendo recortes fiscales masivos para las familias trabajadoras y de clase media, la exención del impuesto federal sobre la renta para las propinas y las horas extra, financiación para la valla la fronteriza y reformas en los programas sociales.

El presupuesto se está invirtiendo en construir una barrera tecnológica con torres de vigilancia autónomas y tecnología de inteligencia artificial (IA); sensores de movimiento y cámaras de alta resolución para darle seguimiento a los cruces en zonas donde el terreno es muy difícil de vigilar; sistemas de iluminación mejorados y caminos de acceso rápido.

La construcción del doble muro esta concentrada en zonas específicas donde las autoridades migratorias han detectado brechas críticas de trasiego, como en el estado de Nuevo México y partes de Arizona.

Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, afirma que están acelerando las labores para terminar el muro fronterizo con la ambiciosa meta de completarlo antes de que finalice su mandato.

La frontera entre Estados Unidos y México tiene 3 mil 145 kilómetros (mil 954 millas) de largo. Según las proyecciones, para el final del segundo mandato de Trump, alrededor de 2 mil 250 kilómetros (mil 400 millas) estarán cubiertas con barreras, y otros cientos de kilómetros reforzaran ma vigilancia con tecnología.

Se trata de una tarea enorme que requerirá que la administración construya aproximadamente mil 247 kilómetros (775 millas) de muro nuevo para finales de 2027, y varios cientos de kilómetros más de barrera secundaria y marítima para finales de 2028. Exfuncionarios y funcionarios actuales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos afirman que están en camino de lograrlo.

Al recorrer la zona de la construcción, Excélsior constató que en los 192 kilómetros de la carretera federal México 2 que discurre en paralelo al doble muro fronterizo, desde Sonoyta hasta San Luis Río Colorado, actualmente hay al menos 10 frentes de la obra, incluyendo zonas de cantera de donde camiones de volteo están extrayendo material.

Atenta contra equilibrio ecológico

La obra del sobre muro está atentando contra el delicado equilibrio ecológico de la zona, porque la construcción requiere miles de litros de agua que están siendo extraídos de aguajes que son muy escasos en la región desértica, como el aguaje de Quitobaquito (o A’al Vaipia) es un oasis y manantial histórico situado en el Organ Pipe Cactus National Monument de Arizona, junto en la frontera con Sonora

Éste es un sitio arqueológico con 16 mil años de historia, vital para el avistamiento de aves y hogar de especies únicas en peligro de extinción, como el pez cachorrito de Sonoyta, este oasis es considerado como sagrado por el pueblo originario binacional Tohono O’odham.

Rodney Scott, comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aseguró que la construcción del muro inteligente está “adelantada a lo previsto y por debajo del presupuesto”, citando fondos asignados por el Congreso estadunidense para la segunda valla y el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Trump.

Continúan los trabajos de valla fronteriza. Daniel Sánchez Dórame

Según los informes del Departamento de Seguridad Nacional, actualmente están construyendo aproximadamente 10 kilómetros de valla inteligente por semana, pero prevén aumentar el ritmo a partir de agosto para llegar hasta 16 kilómetros (unas 10 millas) semanales.

La intención de acelerar la construcción del doble muro es porque en noviembre serán las elecciones intermedias de 2026, en los Estados Unidos y es difícil justificar la obra en un momento donde las migraciones ilegal ha caído 91%, en comparación con años anteriores; las autoridades migratorias reportaron cifras de encuentros fronterizos de apenas 2 mil 803 personas en el último mes, el nivel más bajo en más de 50 años.