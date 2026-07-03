Kenzo era uno de los 200 tigres blancos que quedan en el mundo... todos en cautiverio

Los tigres de Bengala blancos se encuentran extintos del medio silvestre, y se estima que el último ejemplar en vida libre fue abatido en 1958, en su hábitat natural que son los bosques y humedales de India, Bangladesh, Bután y Nepal.

Según el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés), los alrededor de 200 ejemplares que existen actualmente a nivel global, viven exclusivamente bajo cuidado profesional en zoológicos, santuarios, centros de conservación y colecciones privadas.

La mitad de de los tigres blancos se encuentran en la India, y el resto principalmente en países como Estados Unidos y Reino Unido, pero también hay en Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Australia, China, Vietnam, Tailandia, Laos, Bangladesh, Francia, España, Rusia, Austria, Chequia, Hungría, Argentina, Brasil, Colombia y México.

De acuerdo con el IFAW, "contrariamente a la creencia popular, los tigres blancos no son una subespecie de Panthera tigris tigris (en peligro de extinción), sino un tigre de Bengala con una mutación de color llamada leucismo". "Este gen recesivo es el que causa la falta de pigmentación en el pelaje, lo que da como resultado su característico color blanco", explica. Detalla que esta "rara mutación", que aparece en estado salvaje en uno de cada 10 mil nacimientos, hace que los tigres blancos sean "increíblemente raros".

La población mundial de este felino se reduce a escasos 200 ejemplares, los cuales subsisten bajo cuidado profesional en zoológicos, centros de conservación y colecciones privadas. Especial

IFAW, una de las organizaciones de conservación y protección animal más grandes del mundo, destaca que "en realidad, estos animales sólo existen hoy en día, porque son criados en cautiverio, una actividad cruel y motivada por el afán de lucro". "En cautiverio, los tigres blancos son producto de la endogamia, lo que provoca que los cachorros nazcan con graves malformaciones y problemas de salud. Se crían en pseudosantuarios sin regulación, con el único fin de generar enormes beneficios, sin tener en cuenta la salud y el bienestar del animal".

Kenzo

El tigre de Bengala blanco baleado el jueves en el operativo de búsqueda implementado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, llegó cachorro a Animal Experience México en 2023, a través de una transacción comercial.

Animal Experience México es un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), con número de registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT-PIMVS-CR-136-MEX/18, con domicilio conocido en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, a nombre de Guillermo Jonathan Martínez Flores, y con planes de manejo para Panthera tigris tigris.

Según comentarios del propio dueño, Animal Experience México inició operaciones en 2021, con el arribo de un Oso Negro Americano (Ursus americanus), llamado "Kenai", rescatado y dejado en depositaria por la Profepa. El sitio no estaba abierto al público, sólo se podía acudir con cita previa bajo la figura de visitas guiadas, donde las personas actuaban como "cuidadores por un día".

Tras la clausura total temporal impuesta por la autoridad ambiental, quedaron dentro del predio de Animal Experience México, los siguientes nueve ejemplares de fauna silvestre: Águila de Harris (Harry); Búho Virginiano (Furby), Cernícalo Americano (Valkyrie), Cocodrilo (Paco), Jaguar (Jade), Mapache (Rocket), Oso Negro Americano (Kenai), Zopilote (Franki), y Pitón Birmana (Horacio).