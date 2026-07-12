Tormentas pegan en León y Durango; hay decenas de damnificados

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas provocaron severas afectaciones en el interior del país, dejando decenas de damnificados en Guanajuato y una víctima mortal en Durango.

En la ciudad de León, golpes de hielo, viento y agua anegaron la localidad durante 24 horas entre la tarde del viernes y la del sábado, lo que derivó en casas inundadas y vehículos arrastrados por los torrentes.

Caída de granizo, inundaciones y daños en León

La temperatura bajó al menos 10 grados, tanto en todo el valle como en la zona alta a la salida a los Altos de Jalisco, lo que provocó la caída de hielo que tapizó las calles y avenidas.

Asimismo, el gobierno de León reportó que las ráfagas de viento alcanzaron los 45 kilómetros por hora y tumbaron 22 árboles, mientras que el poder del agua levantó la pavimentación del Boulevard Vasco de Quiroga, hecho por el cual las autoridades locales comenzarán a investigar a la Secretaría de Obra Pública.

Golpes de hielo, viento y agua anegaron la localidad durante 24 horas entre la tarde del viernes y la del sábado. Fotos: Especial.

Durante la noche del viernes, la tormenta anegó las avenidas más importantes de la capital zapatera; en el Boulevard Morelos, que funciona como el libramiento hacia la carretera a Lagos de Moreno, el agua alcanzó niveles de más de un metro de altura, mientras que el boulevard Adolfo López Mateos quedó completamente intransitable.

A la par de que una decena de colonias al sur de León se quedaron sin energía eléctrica durante 24 horas pese a las labores de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Seguridad cerró la circulación en la parte baja del Malecón del Río ante el posible desbordamiento del Río de los Gómez.

Autoridades mantienen monitoreo por riesgo de nuevas lluvias

Elementos de tránsito y bomberos monitorearon la saturación en los arroyos de Las Liebres, Mariches, Timoteo Lozano, Los Naranjos y Sardaneta, luego de que vecinos distribuyeron un video en redes sociales donde la corriente desbordada del Arroyo de Las Liebres arrastraba un vehículo, una situación de riesgo que podría repetirse debido a que las autoridades no descartan que las lluvias continúen este domingo en León y en todo el oeste de Guanajuato.

Hallan el cuerpo de una mujer arrastrada por la corriente en Durango

De manera paralela a los estragos en el Bajío, los efectos de este temporal cobraron la vida de una persona en el norte del país, donde elementos de Protección Civil y Bomberos de Durango localizaron en Gómez Palacio el cuerpo de una mujer que había caído en la Acequia Grande debido a las fuertes lluvias.

La víctima fue identificada como Mónica Iveth, de 42 años de edad, quien fue arrastrada por la corriente desde el pasado jueves. En el operativo de búsqueda e inspección participó la Policía Municipal, la Cruz Roja de Durango capital, el Escuadrón de Rescate en Aguas y todo el personal operativo de la entidad, quienes emplearon diversas herramientas tecnológicas para el rastreo y la posterior localización de la afectada en la zona.

*mcam