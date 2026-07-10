Trasladan a refugio a burrito víctima de maltrato animal en Querétaro

Autoridades del municipio de Emiliano Zapata intervinieron para resguardar a un burrito que presentaba diversas lesiones, luego de recibir un reporte sobre un posible caso de maltrato animal.

Personal de Sanidad Municipal localizó al propietario del ejemplar y, tras realizar las diligencias correspondientes, procedió a ponerlo bajo resguardo para una revisión médico-veterinaria. Durante la valoración se detectaron úlceras por presión en las zonas torácica y lumbar, por lo que recibió atención inmediata.

El tratamiento inicial consistió en la limpieza de las heridas, hidratación y la administración de antibióticos, con el propósito de estabilizar su estado de salud y prevenir complicaciones.

Más tarde, y en coordinación con autoridades competentes y asociaciones dedicadas a la protección animal, el equino fue trasladado a un santuario especializado, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúa su recuperación. Paralelamente, las autoridades darán seguimiento a las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las acciones legales que correspondan.

El equino fue enviado a un santuario. Especial

El caso cobró notoriedad luego de que un video difundido en redes sociales evidenciara las condiciones en las que se encontraba el burrito, imágenes que motivaron el reporte ciudadano y la intervención de las autoridades municipales.