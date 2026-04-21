Volker Türk se reúne con familiares de personas desaparecidas; "Me inspiran profundamente"

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció la gravedad de la crisis de desapariciones en México tras reunirse con familiares de víctimas, a quienes expresó su solidaridad y respaldo.

“Es difícil encontrar palabras para describir los encuentros que tuve hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Aún más difícil es comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento”, señaló el funcionario en sus redes sociales.

Durante su visita al país, Türk sostuvo reuniones con colectivos en el Centro Cultural de España en México, dentro de una agenda centrada en la situación de derechos humanos y, en particular, en la crisis de desapariciones que ya supera las 130 mil personas.

El Alto Comisionado destacó la fortaleza de las familias buscadoras: “Su valentía, fuerza y resiliencia inquebrantables me inspiran profundamente; su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida”, afirmó.

La visita ocurre en un contexto de creciente atención internacional hacia México, después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activara el procedimiento del artículo 34 para analizar si las desapariciones en el país son sistemáticas o generalizadas.

Durante su estancia, Türk también se reunió con autoridades, organizaciones civiles y representantes del Poder Judicial, con el objetivo de evaluar la respuesta institucional frente a esta crisis.

ONU abre procedimiento por desapariciones en México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició por primera vez un procedimiento relacionado con la crisis de desapariciones en México, al considerar que estas prácticas son “sistemáticas o generalizadas”, con el objetivo de que el tema sea expuesto ante la Asamblea.

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) activó el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas y solicitó al gobierno mexicano información sobre la “existencia de un contexto generalizado o sistemático de desaparición”.

Olivier de Frouville, presidente del CED, afirmó que recibieron “información fundamentada” que indica que la desaparición forzada “se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”.

Durante la sesión del Comité celebrada este viernes, se revisó el caso y se decidió iniciar el procedimiento contemplado en el artículo 34 de la convención.

“Se resolvió, en primer lugar, enviar al Estado mexicano, en las próximas semanas, una solicitud formal de información pertinente respecto a esta situación, sin prejuzgar las siguientes etapas del procedimiento”, explicó de Frouville.