México defendió su sistema de Derechos Humanos ante la ONU: Rosa Icela

La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en la presentación ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas Volker Türk se defendió el funcionamiento y operación del sistema de derechos humanos en el país.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación habló sobre el encuentro con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en el contexto de las críticas emitidas en el informe del Comité contra la Desaparición Forzada.

La secretaria reiteró la postura del Gobierno de México de colaborar con organismos internacionales, incluidos los de Naciones Unidas Cortesía

Fue un diálogo respetuoso y fue en dos sentidos. Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado”, expresó.

Rosa Icela Rodríguez relató que la reunión se realizó en un tono respetuoso y con intercambio de posturas sobre desapariciones, víctimas, discriminación y migración. También comunicó que se presentó el nuevo plan en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Señaló que se escucharon observaciones de la ONU.

Asimismo, reiteró la postura del gobierno de México de colaborar con organismos internacionales, incluidos los de Naciones Unidas, a pesar de las diferencias con el Comité contra la Desaparición Forzada.

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