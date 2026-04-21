INE detecta áreas de mejora para votantes con discapacidad; 69% requirió apoyo en elección judicial

El 69% de las personas con discapacidad que acudieron a votar en la elección judicial necesitó algún tipo de apoyo para emitir su sufragio, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional Electoral, que evaluó las condiciones de accesibilidad durante la jornada.

El análisis, presentado por la Comisión de Organización Electoral, se basa en la información recabada en casillas seccionales a nivel nacional, lo que permitió contar con datos empíricos sobre la participación de este sector y el uso de apoyos disponibles. En total, se recuperaron 61 mil 645 formatos de registro, equivalentes al 73.43% de los distribuidos, una cifra superior a la de procesos anteriores.

El INE identificó áreas de mejora en materiales electorales, capacitación del personal y apoyos en casilla. Cuartoscuro

A partir de estos instrumentos se documentaron 134 mil 531 registros de personas con discapacidad que acudieron a votar, lo que representa el 1.04% del total de la votación. Del total registrado, el 54% correspondió a mujeres y el 45% a hombres, siendo la discapacidad motriz la más frecuente, seguida de la sensorial y la cognitiva.

El informe detalla que, en la mayoría de los casos, el apoyo requerido provino de una persona de confianza, mientras que en menor medida fue brindado por funcionarios de casilla. Entre las principales barreras identificadas se encuentran dificultades visuales, problemas para la lectura de boletas, el llenado de documentación y el acceso físico a las casillas.

Con base en estos hallazgos, el INE identificó áreas de mejora en materiales electorales, capacitación del personal y apoyos en casilla, con el objetivo de fortalecer las condiciones de inclusión y garantizar el ejercicio pleno del voto para las personas con discapacidad en futuros procesos electorales.

fdm