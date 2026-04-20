FGR eleva a "prioridad máxima" la desaparición de personas ante visita de la ONU

En medio de la polémica desatada por la decisión de uno de los comités de la ONU de considerar la desaparición de personas en México como un delito de lesa humanidad, la Fiscalía General de la República decidió clasificar la desaparición de personas en el nivel de prioridad máxima.

En materia de desaparición de personas, la FGR establece el nivel de prioridad máxima. Operando bajo el principio de presunción de vida y debida diligencia reforzada, las células operativas activarán rastreos inmediatos apoyados en la interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses. La participación de las familias, respaldada por atención psicosocial, será el pilar de un esfuerzo que no claudicará hasta garantizar la verdad”, dice el Plan Estratégico que entregó el viernes al Senado.

A partir de ayer, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está en visita oficial en la Ciudad de México, durante la cual se reunirá “con la sociedad civil, con víctimas de violación a los derechos humanos, con familiares de personas desaparecidas”, como él mismo informó mediante sus cuentas en redes sociales.

Unas horas antes de la llegada del funcionario de Naciones Unidas, la FGR dio a conocer su Plan Estratégico 2026-2029, en el que se pone en sintonía con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, y adelanta los planes que tiene para atender el tema de los desaparecidos.

Detalla que su estrategia consiste en “implementar mecanismos de colaboración y coordinación institucional con las procuradurías y fiscalías estatales para crear e integrar las unidades especializadas que establece la ley; generar protocolos de actuación para el desarrollo de investigaciones estandarizadas que garanticen la calidad y eficacia de las personas operadoras.

“Fortalecer el análisis de contexto a fin de generar productos de inteligencia que identifiquen patrones, estructuras y modos de operación de grupos criminales recurrentes, permitiendo construir casos transversales, aunque no haya imputados identificados inicialmente.

(Y) “facilitar la participación de familiares con el fin de mejorar la atención integral; para ello se capacitará al personal ministerial y pericial en atención psicosocial y estándares internacionales en materia de derechos humanos y dignidad de las personas”, dice el documento.

La Fiscalía explica que la desaparición de personas es “un delito que no reconoce fronteras ni competencias limitadas; atraviesa jurisdicciones, contextos y capacidades institucionales. Por ello, la coordinación entre fiscalías, procuradurías, autoridades de los distintos órdenes de gobierno y la colaboración con los familiares de las víctimas, colectivos y las personas buscadoras es trascendental para hacer frente de manera efectiva a este flagelo”.

Agrega que “la FGR es responsable de coordinar la operación y concentrar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, interconectándolo en tiempo real con las bases de datos regionales y federales con el objeto de actualizar de manera inmediata el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la Base Nacional de Carpetas de Investigación”.