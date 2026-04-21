Sinaloa reconoce a 46 policías de primera generación del Grupo de Operaciones Especiales

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa realizó la entrega de constancias a 46 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que finalizaron el curso de adiestramiento para conformar la primera generación del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de 2026.

El evento fue presidido por el secretario de Seguridad Pública del estado, Sinuhé Téllez López, quien encabezó la ceremonia en las instalaciones de la dependencia.

Durante el acto, el general Téllez dirigió un mensaje a los policías que inician funciones en esta unidad, donde los exhortó a ejercer sus labores bajo los principios de honestidad y profesionalismo dentro de la corporación estatal.

Destacó que es un alto honor pertenecer a este grupo especial de la policía estatal de Sinaloa y expresó su agradecimiento a las familias de los elementos por su presencia, subrayando el orgullo que representa acompañarlos en este importante logro.

Cabe señalar que el proceso de capacitación incluyó la participación de 6 mujeres y 40 hombres, donde tres policías recibieron reconocimientos por su desempeño académico y físico durante el adiestramiento.

Con la integración de estos elementos al GOES, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado busca dar continuidad a sus programas de capacitación para las tareas de vigilancia y seguridad en la entidad.

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