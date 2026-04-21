Consolidan perfiles oficialistas al INE; entregan quintetas

Funcionarios y consejeros electorales de estados gobernados por Morena y afines al oficialismo integran, en su mayoría, las tres quintetas de finalistas a ocupar igual número de vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila (Morena), anunció cerca de las 20: 30 horas haber recibido los 15 nombres de los candidatos en la recta final del proceso, la lista se conoció después de las 23 horas.

Fue el coordinador de la bancada del PAN, José Elías Lixa, quien compartió a los representantes de los medios de comunicación el contenido de los tres sobres que el Comité Técnico de Evaluación le entregó a la JUCOPO.

Lamentó el parlamentario opositor que se confirmaran en las quintetas los perfiles oficialistas que desde el principio del proceso se consideraron favoritos del oficialismo, por los atípicos puntajes que obtuvieron en el examen de conocimientos.

Enfatizó que “para sorpresa de nadie” esos nombres se habían ubicado convenientemente de manera separada para que no compitieran entre sí.

“Esperemos que me equivoque, pero seguramente será la crónica de una terna cuatroteista anunciada”, expuso el líder de los panistas.

El comentario del panista hacía referencia a los candidatos Arturo Chávez y Bernardo Valle y Alejandra Tello.

El líder de la mayoría, Ricardo Monreal, adelantó que este martes alrededor de las 14: 30 horas se reunirá la JUCOPO para buscar construir un acuerdo y, de lograrlo, someter las tres quintetas, ya con los nombres que tendrían consenso, a la votación del pleno de los diputados.

Acompañado de los jefes de las bancadas del PVEM, Carlos Puente, y del PT, Reginaldo Sandoval, comentó que, de no lograrse la mayoría calificada, se pospondría la votación para el miércoles.

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, informó que impugnarán el proceso y solicitarán formalmente que se pidan explicaciones que transparente el proceso y, de ser necesario, impulsar su reposición.

Frente a estas críticas, el diputado Monreal dijo confiar en el Comité Técnico de Evaluación, toda vez que, sostuvo, procedieron de manera autónoma. Y las quintetas cuenta, remarcó, el con el respaldo de la mayoría oficialista.

Quinteta de Mujeres

Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del instituto electoral de Puebla (78 aciertos)

Laura Daniela Durán Ceja, exconsejera electoral del estado de México. (80 aciertos)

Miriam Guadalupe Hinojosa Drick, exconsejera electoral de Nuevo León y rectora del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación de ese estado. (82 aciertos) Ya estuvo en las quintetas de 2020 y 2023

Martha Alejandra Tello Mendoza, jefa de Unidad de Investigación en Escuela Judicial Electoral del TEPJF (83 aciertos) (ENTRA CON ACCION AFIRMATIVA DE DISCAPACIDAD)

María Magdalena Vila Domíguez, presidenta del instituto electoral de Chiapas (71 aciertos)

Quinteta de hombres

Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos que depende de la SEGOB. (99 aciertos)

Juan Manuel Guerrero Jiménez, Titular Unidad de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional con el instituto electoral de Tamaulipas (78 aciertos)

Armando Hernández Cruz, ex presidente del Tribunal Electoral de la CDMX y fue coordinador en CNDH. (80 aciertos) Ya estuvo en la quinteta de 2023 (ENTRA COMO DISCAPACIDAD)

Armando Maldonado Acosta, Exmagistrado Electoral del Tribunal Electoral de Tabasco; director jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. (77 aciertos)

Daniel Preciado Tequimel de Guerrero, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y cercano al senador Félix Salgado Macedonio. (83 aciertos)

Quinteta mixta

Armando Ambriz Hernández, presidente del Tribunal Electoral de la CDMX .12 años fue secretario de Estudio y Cuenta Sala Superior TEPJF (78 aciertos)

Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, consejera electoral de Jalisco (72 aciertos)

Claudia Díaz Tablada, ex magistrada del Tribunal Electoral Veracruzano (72 aciertos)

Frida Denisse Gómez Puga Exconsejera Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas (79 puntos)

Bernardo Valle Monroy, exconsejero electoral de la CDMX y exasesor SEGOB Reforma Electoral Plan B. (99 aciertos)

Ya estuvo en la quinteta de 2023 El coordinador de Morena deberá garantizar el aval de la mayoría calificada de los legisladores presentes en la sesión para concretar los tres nombramientos. Este respaldo puede lograrse con el voto de las bancadas de Morena, PVEM y PT.

De no conseguirse la votación de las dos terceras partes del pleno, adelantó el jefe de Morena, las quintetas serían sometidas al proceso de insaculación hasta el 28 de abril, es decir, tres sorteos con los respectivos nombres de cada sobre.

Hace tres años, a petición del presidente López Obrador, las quintetas se llevaron a la tómbola.