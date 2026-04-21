Golpe al crimen en Nuevo León: detienen a dos presuntos integrantes de un cártel con armas y droga

En un operativo ejecutado sobre la Carretera Monterrey-Reynosa se logró la detención de dos presuntos generadores de violencia en posesión de armas y drogas, en Nuevo León.

En las labores participaron elementos de Fuerza Civil, la Defensa y Guardia Nacional, en el ayuntamiento de Los Ramones.

Los hombres son señalados como integrantes de un cártel de la droga y fueron detenidos tras haber sido georreferenciados en el lugar.

Detienen a dos presuntos integrantes de un cártel con armas y droga.

Durante el operativo, los oficiales se percataron de la presencia de una persona armada a la altura del kilómetro 75. Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso se internó entre la maleza y se desató una persecución a pie.

Los efectivos lograron darle alcance junto a un cómplice.

Los hombres se identificaron como: Antonio "N", de 41 años, y Francisco "N", de 23 años, quienes entre sus pertenencias traían un arma larga abastecida, tres cargadores abastecidos con 25 balas, cinco bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, seis dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal y dos chalecos balísticos.

"Los dos hombres son sospechosos de pertenecer a un grupo criminal que tiene presencia nacional e internacional, el cual participan como generadores de violencia", precisó la autoridad estatal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.