Tiroteo en Teotihuacán: así reaccionó la prensa mundial

El tiroteo ocurrido este 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde el mexicano Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, abrió fuego y causó la muerte de una turista canadiense, generó una amplia cobertura en medios internacionales y reactivó el debate sobre la seguridad en México.

De acuerdo con reportes confirmados por autoridades, el ataque dejó además al menos 13 personas heridas, la mayoría extranjeras, y el agresor murió en el lugar, tras presuntamente haberse suicidado.

“Tiroteo golpea de nuevo la imagen de México”

Los principales diarios del mundo han dado seguimiento puntual a la tragedia, destacando la vulnerabilidad de los sitios históricos ante este tipo de incidentes. En España, el diario El País tituló de manera contundente: "Un tiroteo desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y 13 heridos", resaltando que el recinto fue cerrado de inmediato por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además de señalar que “el tiroteo en la joya arqueológica de Teotihuacán golpea de nuevo la imagen de México”.

Foto: Especial.

El asesinato de Teotihuacán da cuenta de otro tipo de violencia que ha anidado al margen de los carteles. Una violencia que cruza fronteras y llama la atención sobre la captura de los hombres por los discursos de odio. Un fenómeno que ha saltado de los foros digitales a las calles, y que urge una atención específica por parte del Estado”, resaltó en su información el diario español.

Por su parte, el estadunidense The Washington Post reportó que el ataque ocurrió en un momento de alta afluencia, citando que "el tiroteo en las pirámides al norte de la Ciudad de México dejó a una turista canadiense muerta e hirió a varias personas".

En el Reino Unido, la cadena BBC informó sobre la identidad del atacante y el pánico generado entre los visitantes, señalando que "una mujer canadiense muere y varios turistas resultan heridos en un tiroteo en la Pirámide de la Luna". Y además destacó “A pesar de la violencia generalizada de los cárteles en México, este tipo de incidentes que involucran a turistas son poco frecuentes”.

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Preocupación de la prensa por la seguridad en el Mundial 2026

La BBC señaló el hecho de que la tragedia prende los focos rojos entorno a la seguridad en México, donde en junio próximo se inaugura el Mundial 2026. “Esto ocurre a siete semanas del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Ciudad de México”, publicó,

La prensa británica hizo hincapié en que Jasso Ramírez utilizó un arma corta y que, según las investigaciones, portaba también un arma blanca y cartuchos útiles al momento de los hechos. Mientras tanto, en Canadá, el medio CBC News subrayó la gravedad del suceso con el encabezado: "Mujer canadiense muerta a tiros, otro canadiense herido en México, informan las autoridades", enfatizando la coordinación diplomática entre ambos países tras la confirmación del deceso.

El diario británico The Telegraph señaló en su cobertura: “Turista canadiense muere en tiroteo masivo en las pirámides de México” destacando también que el hecho ocurre a unos meses del inicio de la Copa del Mundo. "El ataque se produce menos de dos meses antes de que comience el Mundial 2026 con partidos en México, Estados Unidos y Canadá".

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Por su parte el diario alemán de Bild también destacó el tiroteo en su sitio web al titular la noticia: “Un hombre mata a una mujer canadiense cerca de una atracción turística”.

La prensa europea de habla también dedicó espacios significativos a la noticia. En Francia, la agencia AFP, cuyas notas fueron replicadas por medios como Le Figaro, describió el acontecimiento como una "balacera en el sitio arqueológico de Teotihuacán", mencionando el despliegue de la Guardia Nacional para resguardar el perímetro. En Italia, portales como el Corriere della Sera retomaron los informes de la fiscalía mexicana para detallar el perfil del agresor, quien presuntamente eligió la fecha del 20 de abril por su simbolismo histórico relacionado con otros eventos violentos internacionales. El medio italiano destacó que "el saldo del ataque es de dos personas muertas, incluido el agresor".

La cobertura global coincide en señalar la preocupación por la seguridad en destinos mexicanos de primer nivel, especialmente a las puertas de eventos internacionales de gran escala como los es la Copa del Mundo. Medios como Al Jazeera reportaron que "el hombre armado mató a una mujer canadiense e hirió a 13 en las pirámides de Teotihuacán", poniendo el foco en los retos que enfrenta el país garantizar la protección de visitantes extranjeros.

Diversos medios también destacaron las reacciones oficiales. El gobierno mexicano expresó condolencias a las víctimas, mientras que autoridades canadienses condenaron el ataque y solicitaron información sobre sus ciudadanos afectados.

*mcam