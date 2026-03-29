Volcadura de camioneta deja un muerto y un herido grave en Hidalgo

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Pachuca–Actopan, en las inmediaciones del Barrio del Judío en el municipio de Pachuca, Hidalgo, que dejó como saldo una persona sin vida y otra más con lesiones de consideración.

En el lugar, una camioneta particular que circulaba por esta vía perdió el control por causas aún no determinadas, lo que ocasionó que terminara volcada fuera de la cinta asfáltica.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia tras observar la magnitud del percance.

Minutos más tarde, al sitio arribaron paramédicos y elementos de seguridad pública, quienes localizaron a dos hombres inconscientes dentro y cerca de la unidad accidentada.

Tras la revisión correspondiente, confirmaron que uno de ellos ya había fallecido a consecuencia de las graves heridas sufridas.

El segundo ocupante fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada; su estado de salud se reporta como delicado.

La zona fue resguardada por las autoridades para facilitar las labores de auxilio y permitir el trabajo de peritos y personal forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

En tanto, autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente, sin descartar factores como el exceso de velocidad, fallas mecánicas o las condiciones del camino.

Finalmente, se exhortó a los conductores a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos al entorno vial, con el objetivo de evitar tragedias similares.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia Foto: Especial

JCS