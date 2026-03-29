Alerta derrame de gasolina tras accidente de pipa en Hidalgo

Una movilización de personal de los servicios de emergencia se registró en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, tras la detección de un derrame de gasolina dentro de una estación de servicio situada sobre la vía carretera Pachuca–Actopan.

Según informes preliminares, la sustancia involucrada fue catalogada como material de riesgo, lo que derivó en la aplicación inmediata de protocolos de seguridad.

La zona fue delimitada por las autoridades para impedir el paso de civiles, mientras se llevan a cabo acciones de control y mitigación.

En el sitio intervienen brigadas del cuerpo de bomberos, personal de Protección Civil local y especialistas de Petróleos Mexicanos, además de elementos de seguridad pública.

El operativo también cuenta con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como medida preventiva, el personal de la gasolinera fue desalojado mientras continúan las labores para contener el derrame y evitar posibles riesgos a la población.

Autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Asimismo, señalaron que el monitoreo de la situación se mantiene activo con el objetivo de salvaguardar la integridad de los habitantes y del entorno.

Patrulla protagoniza choque y trata de huir en Hidalgo

Un incidente vial registrado en una zona habitacional del municipio de Tulancingo provocó molestia entre residentes, luego de que una unidad de seguridad pública estuviera involucrada en el percance bajo circunstancias cuestionadas por testigos.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el vehículo oficial circulaba presuntamente a una velocidad inadecuada y sin hacer uso de señales de emergencia al momento del impacto contra un automóvil particular.

Estas condiciones habrían influido directamente en el accidente, según señalaron vecinos que presenciaron los hechos.

Tras la colisión, habitantes de la zona afirmaron que los elementos a bordo intentaron retirarse, lo que generó una reacción inmediata de quienes se encontraban cerca.

Varias personas intervinieron para evitar que la unidad se alejara, exigiendo que los oficiales permanecieran y dieran cuenta de lo ocurrido.

Aunque el momento generó tensión, no se reportaron enfrentamientos físicos.

Finalmente, los agentes permanecieron en el sitio mientras se realizaban los procedimientos correspondientes, además de acordar hacerse responsables por los daños materiales derivados del incidente.

JCS