Aún no se confirma si restos hallados son de hijo de Ceci Flores

A cinco días del hallazgo de restos óseos en Hermosillo, la madre buscadora Cecilia Flores Armenta informó sobre los avances en el proceso de identificación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), ante la posibilidad de que correspondan a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en 2019.

A través de sus redes sociales y un comunicado dirigido a medios, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora explicó que el análisis enfrenta dificultades técnicas derivadas del estado en que fueron localizados los restos.

Las autoridades nos han explicado que, debido al tiempo en que los restos estuvieron expuestos, las condiciones en las que fueron encontrados han dificultado la obtención de un perfil genético concluyente”, señaló en sus redes sociales.

De acuerdo con la activista, los huesos presentan un alto grado de desgaste y descalcificación, lo que ha impedido obtener hasta ahora un perfil genético concluyente.

De verdad están muy, muy desgastados”, señaló, al precisar que las propias autoridades le han explicado las limitaciones del proceso pericial.

En el comunicado, la familia detalló que, tras reuniones con autoridades ministeriales y personal de servicios periciales, se confirmó que el tiempo de exposición a la intemperie ha complicado significativamente la identificación científica.

Un proceso forense que requiere tiempo

Las autoridades indicaron que el procedimiento requiere tiempo, precisión y cuidado, por lo que los resultados podrían tardar algunos días más.

Mientras tanto, la familia se mantiene a la espera de un resultado positivo que permita confirmar la identidad y dar una sepultura digna a Marco Antonio.

He esperado casi siete años, unos días más no deben desgastar mi vida”, expresó Flores, quien reiteró su disposición a esperar.

La madre buscadora subrayó que los restos encontrados no corresponden ni a la mitad del cuerpo, por lo que insistió en que continuará la búsqueda hasta localizar la totalidad.

Merezco un hijo completo, no un hijo a medias”, afirmó.

El hallazgo ocurrió el pasado 24 de marzo en la carretera 26, a la altura del kilómetro 46, en Hermosillo, donde los restos se encontraban dispersos en una zona amplia y de difícil acceso.

Testimonio de una búsqueda marcada por la incertidumbre

En un video difundido en sus redes sociales, Flores relató la complejidad del terreno y la dificultad para recuperar más indicios.

Solo pude abrazar un puño de huesos”, dijo, reflejando la incertidumbre sobre la posibilidad de localizar el resto del cuerpo.

Aun así, aseguró haber cumplido una promesa personal: encontrar a su hijo, aunque el hallazgo haya sido parcial.

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones y continúa con los estudios periciales necesarios.

En su mensaje, la familia agradeció la comprensión, respeto y solidaridad de la sociedad y de los medios de comunicación, y aseguró que informará conforme existan avances oficiales.

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