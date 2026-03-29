Encuentran cuerpo de mujer dentro de un refrigerador abandonado

En Puebla hallaron el cuerpo de una mujer con signos de violencia dentro de un refrigerador que abandonaron en la vía pública.

El cuerpo fue encontrado frente al panteón de la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio.

Los hechos se registraron la mañana de este domingo sobre la calle Francisco I. Madero, frente al panteón de la localidad.

Fueron los vecinos que transitaban por la zona reportaron a los números de emergencia la presencia de un electrodoméstico sospechoso del cual emanaba un olor fétido y rastros hemáticos.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron a la zona y confirmaron que dentro del refrigerador se encontraban los restos de una mujer, quien presentaba evidentes huellas de tortura y violencia física.

Al lugar también arribaron elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona.

Personal de la Fiscalía General de Justicia, a través del área especializada en feminicidios, arribó al lugar para realizar el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la identidad de la mujer permanece como desconocida.

Mató a su pareja porque le cobró el dinero que le prestó a un familiar

La comunidad de Montemorelos, en Nuevo León, se encuentra consternada luego del asesinato de Armando Urbina Hernández.

El hombre de 35 años fue asesinado por su pareja luego de una presunta discusión al interior de su casa ubicada en la colonia Miguel Hidalgo.

La agresora identificada sólo como Fernanda, habría asesinado a su esposo con un arma blanca.

JCS