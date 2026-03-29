Cumpleañero dispara contra grupo musical que contrató y mata a vocalista

Un festejo de cumpleaños terminó en tragedia luego de que el cumpleañero disparó contra el grupo musical que él mismo contrató, matando en el acto al vocalista en Tijuana, Baja California.

Los hechos ocurrieron en el salón Del Roble de la colonia Ciudad Jardín en Tijuana, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo a empleados y testigos que se encontraban en la fiesta, el agresor sacó un arma de fuego a mitad del festejo para disparar hacia el aire.

Tras esto, el hombre apuntó y disparó en varias ocasiones contra la agrupación, matando a uno e hiriendo a otro.

La víctima fue identificada como Arturo, quien era vocalista del grupo 'Reacción'. Mientras que el herido, también integrante de la agrupación, se identificó como Raúl, de 24 años.

Luego del ataque, el agresor y varios invitados de la fiesta escaparon del lugar antes de que llegaran las autoridades.

Según el testimonio de un miembro del grupo 'Reacción', la asistencia a la fiesta fue pagada en su totalidad a través de transferencia bancaria por el presunto agresor.

La Fiscalía General del Estado de Baja California se encuentra realizando la investigación pertinente.