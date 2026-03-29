Deja seis muertos inicio de periodo vacacional por Semana Santa en Tamaulipas

El inicio del periodo vacacional de Semana Santa se vio empañado por la tragedia en Tamaulipas, con el registro de al menos seis personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos en distintos municipios de la entidad.

La Fiscalía General de Justicia emitió un reporte este domingo detallando los hechos.

Dos jóvenes pierden la vida en Reynosa

Los primeros minutos del domingo confirmaron la muerte de dos jóvenes de entre 20 y 25 años en Reynosa. Ambos quedaron atrapados en el interior de su vehículo, un Kia Forte modelo 2010 de procedencia americana, luego de que este cayera a las aguas del Canal Rodhe.

Testigos que salían de un centro acuático presenciaron el momento en que el coche; los jóvenes viajaban a exceso de velocidad, perdieron el control de la unidad y cayeron al canal. De inmediato alertaron a las autoridades.

Personal de Protección Civil, apoyado con equipo de buceo y lanchas, trabajó en el rescate y, cerca de la medianoche, logró encontrar el vehículo.

Tras extraerlo, se confirmó el fallecimiento de los dos ocupantes.

Vehículo involucrado en un choque en calles de Tamaulipas Foto: Especial

Motociclistas mueren en Tampico

En Tampico dos motociclistas perdieron la vida en hechos distintos.

Uno fue en la calle Vicente Guerrero, en la colonia Morelos al sur de la ciudad de Tampico.

La víctima era un motociclista que se encontraba estacionado en un puesto de tacos al momento del impacto.

El responsable del accidente, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, según indicios encontrados en su vehículo Dodge Avenger color azul, manejaba a exceso de velocidad.

Se estrelló contra varios vehículos estacionados y contra el motociclista, quien esperaba su pedido para llevarlo a su familia.

La persona falleció instantáneamente, mientras que el conductor responsable y un cómplice huyeron del lugar, dejando tras de sí una estela de daños materiales.

Puesto de tacos tirado en la calle tras un accidente de tránsito Foto: Especial

A temprana hora otro joven perdió la vida al norte de la ciudad, en la carretera Ciudad Mante – Tampico, en la colonia Roma.

El responsable es un hombre de la tercera edad que manejaba bajo los efectos del alcohol una camioneta Chevrolet Silverado de modelo reciente embistió al motociclista que fue proyectado varios metros.

El chofer quedó detenido ante el Ministerio Público.

En Soto la Marina dos personas murieron y otras dos resultaron heridas la tarde del domingo en la Carretera Intercostera que comunica del sur de Tamaulipas a la parte central.

Las víctimas viajaban en una camioneta.

Vehículo involucrado en un choque en calles de Tamaulipas Foto: Especial

Flujo Vehicular y Llamado a la Precaución

Actualmente, la zona sur de Tamaulipas experimenta un flujo vehicular constante debido a que es un importante centro turístico, especialmente por sus playas, y miles de turistas han comenzado a llegar para el periodo vacacional.

Ante estos lamentables incidentes, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, exhortaron a la población y a los visitantes a extremar precauciones al conducir, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y, en caso de haberlas consumido, abstenerse de ingresar o nadar en el mar, para prevenir riesgos de congestión o accidentes.

jcp