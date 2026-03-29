Secuestran a empresario en Mazatlán; lo encuentran muerto horas después

Un empresario fue encontrado sin vida, horas después de haber sido privado de la libertad por un grupo de hombres armados en las instalaciones del mercado de abastos de Mazatlán, Sinaloa.

Se trata de Rafael Tirado Lizárraga, de 65 años de edad, propietario de Frutería Alicia, quien se encontraba dentro del establecimiento cuando llegaron hombres armados y se lo llevaron por la fuerza, despojando algunos vehículos para escapar.

Una de las unidades fue encontrada abandonada en las inmediaciones de la central camionera, en el fraccionamiento Palos Prietos, pero sin rastros del empresario, quien había sido trasladado a bordo de esa unidad.

El secuestró habría ocurrido la madrugada del viernes 27 de marzo, y su cuerpo fue encontrado el sábado por la noche; sin embargo, no fue identificado de manera inmediata.

El cadáver fue localizado por la Carretera Internacional México 15, en las inmediaciones del poblado El Venadillo, a la salida norte de la ciudad; el cuerpo tenia impactos de bala y el rostro cubierto con un pasa montañas.

Policías parados junto a sus patrullas en calles de Mazatlán Foto: Cuartoscuro

Los empleados de la frutería confirmaron su deceso, publicando una esquela a través de las redes sociales, lamentando lo sucedido.

La Frutería Alicia estamos de luto, hemos perdido a nuestro fundador. Gran padre, hermano, esposo, abuelo, amigo, guía, hombre trabajador, honesto, generoso, empático y de palabra”, expresaron.

También, Canacintra Mazatlán expresó sus condolencias, exigió justicia por la pérdida del empresario, y solicitando incrementar los operativos para regresar la tranquilidad al puerto.

Esquela para el señor Rafael Tirado Lizárraga Foto: Especial

Hallan restos calcinados en Badiraguato

Al menos dos cuerpos calcinados fueron encontrados por madres buscadoras en la comunidad de La Tuna, perteneciente al municipio serrano de Badiraguato, pueblo natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cual ha sido escenario de diversos enfrentamientos por la ruptura del Cártel de Sinaloa.

Integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, acompañadas por elementos de diversas autoridades, y con apoyo de binomios caninos, encontraron los dos cuerpos calcinados en la ladera de una montaña, situada en el llamado Triángulo Dorado, en los límites entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Las autoridades policíacas y militares apoyaron a las madres buscadoras a llegar hasta el poblado La Tuna, donde había reportes de restos humanos abandonados, y a donde no se había logrado tener acceso por los enfrentamientos en la zona.

Varios habitantes de comunidades serranas de Badiraguato se han desplazado por la violencia, dejando pueblos completamente abandonados, sin tener un registró oficial del número de personas afectadas.

Por las condiciones en que fueron encontrados, los restos no lograron ser identificados en el sitio, y tampoco se determinó el tiempo que pudieran llevar en ese lugar, por lo que, al concluir las diligencias, fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Culiacán.

jcp