Vicealmirante Farías Laguna reclama a la Marina por no entregar evidencias de caso huachicol fiscal

En una sexta carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna reclamó que la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) se mantiene en su posición de no entregar las evidencias del caso que lo mantiene en prisión, obstruyendo la justicia.

“Seguiré pidiéndole su ayuda para que se sepa la verdad, romper con esta negativa de Marina y obstrucción de la justicia y así aclarar estos hechos que a bien tuvieron adjudicarme sin pruebas fehacientes y contundentes por parte de personas sin escrúpulos y con el único fin de consagrarse políticamente, ya que mantenerme privado de la libertad encerrado en una celda parecerá más un ánimo de venganza que de justicia y pretender que personas inocentes queden como culpables cuando son otros los verdaderos artífices de estos hechos y se mencionan y detallan en la carpeta de investigación que le mencioné con anterioridad”, planteó en su misiva el vicealmirante Farías Laguna.

El vicealmirante Farías Laguna se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculado a proceso en un caso de contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”.

“Los actos de investigación pedidos por mi defensa por medio de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Secretaría de Marina se me siguen negando bajo Reserva y la pretensión de Seguridad Nacional, excusa que se da siempre bajo los secretos vergonzosos de estos últimos tiempos, con una indolencia y un desacato completo a las leyes y órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano”, indicó el vicealmirante en la carta enviada a la presidenta Sheinbaum.

El procesado consideró que se siguen vulnerando sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, al acceso a una defensa adecuada, por lo que se está obstruyendo la justicia.

“¿Por qué la Marina pretende reservar por Seguridad Nacional en lugar de proporcionar, como se lo ha requerido la FGR, la información que ayudará a aclarar el supuesto delito cometido?; ¿qué pretende Marina al ocultar, obstruir la justicia y crear esta esfera de silencio y no facilitar la información que ellos tienen y resulta muy relevante para esclarecer estos hechos?”, cuestionó el vicealmirante Farías Laguna.

Su hermano, el almirante Fernando Farias Laguna, también sobrino del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, fue detenido con fines de extradición en Argentina, el pasado 23 de abril, involucrado en estos hechos.