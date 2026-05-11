Vicealmirante Farías Laguna afirma que fue vinculado a proceso sin pruebas, en quinta carta a Presidenta

En la quinta carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna reclamó que fue vinculado a proceso sin pruebas, de forma contraria a las exigencias para investigar otros casos, como lo ha expresa en sus conferencias en Palacio Nacional.

Se me vinculó a proceso sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de mi audiencia de vinculación, donde se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia y del derecho a una defensa adecuada”, expresó en su misiva.

El vicealmirante Farías Laguna nuevamente solicitó la intervención de la presidenta Sheinbaum para que la Marina y la FGR presenten los elementos en su contra, para preparar su defensa.

Es por ese motivo que vuelvo a solicitarle su valiosa intervención y evite que se sigan cometiendo injusticias y arbitrariedades. Le solicito que tanto la FGR como la Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos, porque en mi caso no es así y tengo las suficientes pruebas para sustentar lo que aquí le expreso bajo protesta de decir verdad”, solicitó.

Por este caso el vicealmirante Farías Laguna se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde ya fue vinculado a proceso.

Su hermano, el almirante Fernando Farias Laguna, también sobrino del ex secretario de Marina-Armada de México (Marina), almirante José Rafael Ojeda Durán, fue detenido con fines de extradición en Argentina, el pasado 23 de abril.

Señalamientos en carta

En su carta el vicealmirante indicó que no se ha cumplido petición para que la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) presenten supuestas pruebas en su contra, como lo ha solicitado en sus cartas anteriores.

Pero en vista de los hechos recientes y derivado de sus pronunciamientos y declaraciones emanadas al pueblo de México en sus conferencias del pueblo, para notificarle, como lo he hecho en reiteradas ocasiones, que no se cumple ni en lo mínimo con el que tenga que haber pruebas contundentes ni documentos con base en la legislación que demuestren la culpabilidad de la persona, ni el sustento de las pruebas, que deben de ser fehacientes y contundentes”, explicó.

Farías Laguna manifestó que existe incertidumbre jurídica en su caso al no darle conocimiento completo de la carpeta de investigación en su contra, para que su defensa prepare su estrategia.

Ni se me ha facilitado la información solicitada como actos de investigación a Marina, y lejos de ello pretenden reservar por seguridad nacional toda información que sirve para demostrar mi inocencia, por lo que me pone en un estado completo de indefensión”, detalló.

El vicealmirante expresó que, pese a estas irregularidades, que han afectado su carrera n aval y a su familia, tiene confianza en la justicia, de la que habla en las conferencias de Palacio Nacional.