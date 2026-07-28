Plantean que 20.6% repitan el examen para ingresar a Medicina

Si la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidiera repetir de manera presencial el examen de admisión a la licenciatura de Médico Cirujano, no tendría que convocar nuevamente a los 13 mil 668 aspirantes que realizaron la prueba en línea.

Un modelo estadístico elaborado por el matemático y actuario Arturo Erdély plantea que una eventual reposición del examen podría realizarse de manera focalizada: bastaría convocar a quienes obtuvieron 106 aciertos o más, un grupo integrado por 2 mil 818 aspirantes, equivalente al 20.6% del total de sustentantes para Médico Cirujano en Ciudad Universitaria.

De acuerdo con el análisis realizado a partir de los resultados oficiales publicados por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), ese segmento concentraría la mayor parte del componente estadísticamente atípico identificado por su modelo.

Erdély estima que, de los 2 mil 818 aspirantes con 106 aciertos o más, alrededor de 2 mil 625 corresponderían a casos atípicos, lo que representa 93.14% de ese grupo. Los 193 restantes presentarían un comportamiento estadísticamente similar al observado históricamente.

Según el especialista, esos 193 aspirantes serían suficientes para cubrir los 176 lugares disponibles para la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria para el proceso de ingreso 2026.

“Si las autoridades de la UNAM se animaran a repetir el examen de admisión, pero en forma presencial, desde un punto de vista estadístico no sería estrictamente necesario convocar a todos los que participaron en el examen vía internet”, señaló Erdély al explicar su modelo.

El planteamiento surge en medio de la revisión abierta por la Universidad tras la controversia generada por la aplicación del primer examen de ingreso a licenciatura completamente en línea y los señalamientos sobre posibles anomalías en el proceso.