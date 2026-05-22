FGR descarta imputaciones sobre ejecución realizadas por los hermanos Farías Laguna

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el Ministerio Público Federal no cuenta, hasta el momento, con imputaciones que permitan establecer la participación del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna en la ejecución de algunos marinos.

Ilustración del el vicealmirante Manuel Roberto Farías Creada con IA

No hay elementos concluyentes

A través de una precisión institucional, la dependencia subrayó que las afirmaciones difundidas se sustentan en información proveniente de medios de comunicación y no en elementos concluyentes derivados de las investigaciones ministeriales en curso.

La FGR puntualizó que no existen datos directos que acrediten la posible intervención de las personas mencionadas en la privación de la vida de civiles y servidores públicos referidos en dichas notas periodísticas.

La institución reiteró que las indagatorias continúan bajo los cauces legales correspondientes y enfatizó que cualquier señalamiento deberá sustentarse en pruebas obtenidas dentro de los procedimientos de investigación.

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