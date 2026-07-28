"Me ofrecieron hacer el examen de la UNAM desde otra computadora"

Con 103 aciertos, meses de desvelos, libros y renuncias personales, Samantha, de 17 años, quedó fuera de la carrera de Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La joven asegura que mientras ella apostó por prepararse y presentar el examen de manera regular, durante el proceso de admisión recibió ofertas para obtener ventajas indebidas: desde que alguien más resolviera la prueba por ella hasta la compra de supuestas preguntas.

Su caso se convirtió en uno de los testimonios presentados este lunes durante la protesta de aspirantes y familiares en Ciudad Universitaria, donde exigieron revisar el proceso de selección tras la primera aplicación totalmente en línea del examen de ingreso a licenciatura.“Me ofrecieron hacerlo desde otra computadora”

Samantha relató que en grupos y plataformas digitales circulaban ofrecimientos para intervenir en el examen.

Reproducir Samantha denunció que en redes sociales le ofrecieron resolver el examen en línea por hasta 25 mil pesos.

“Se acercaban a ofrecerte hacer el examen desde otra computadora por 15 mil o 25 mil pesos”

La aspirante aseguró que también conoció casos en los que se ofrecía resolver la prueba mediante terceros y que algunos grupos compartían información relacionada con los reactivos.

Ella decidió no aceptar ninguna de esas opciones.

“No acepté porque considero que mi esfuerzo vale y porque un examen no te define como persona, pero sí demuestra tu preparación y tu capacidad para hacer las cosas”, expresó.

Para Samantha, el problema no solo es la posibilidad de que alguien haga trampa, sino el impacto que eso puede tener en quienes sí dedicaron meses a prepararse.

“Al final le estás regalando tu lugar a otra persona”, dijo.