Incendio acaba con 57 autos de botanas en Matamoros, Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA.– Un incendio registrado la madrugada del lunes en las instalaciones de la empresa Pepsico, en Matamoros, Tamaulipas, dejó como saldo 57 unidades motrices dañadas, mientras que la fiscalía general del estado ya inició una investigación para determinar las causas del siniestro.

De acuerdo con el comandante de Bomberos, Gustavo Acuña, el fuego comenzó alrededor de la 01:00 horas en el predio ubicado sobre la avenida Marte R. Gómez, en la colonia Leyes de Colonos, al sur de la ciudad, casi en la periferia.

Los bomberos, cuando ingresaron al predio, encontraron llamas de hasta 5 metros. Especial

Al ingresar, los oficiales se toparon con llamas de hasta cinco metros de altura, lo que generó una intensa radiación de calor.

Debido al esfuerzo y a las altas temperaturas, uno de los elementos tuvo que ser trasladado al Hospital General para recibir atención; su estado de salud se reporta estable.

Acuña detalló que la mayoría de las 57 unidades motrices se incendiaron, mientras que el resto resultó afectado por la radiación térmica, presentando daños en pintura, faros, focos y otros accesorios.

Para combatir el siniestro, acudieron elementos del Ejército mexicano y de la Marina, quienes apoyaron con pipas de agua.

Tras una hora de labores, los bomberos lograron controlar el fuego y evitar que alcanzara la nave principal de las instalaciones.

Una vez sofocado el incendio, se realizaron cuadrantes para inspeccionar la zona dañada y recabar indicios sobre su origen.

Personal de la fiscalía estatal también se presentó para efectuar los peritajes correspondientes, abrir la carpeta de investigación y determinar si se trató de un accidente o de un hecho constitutivo de delito.

Aunque las autoridades han estado señalando que los índices de extorsión han bajado, existe una lista negra, y ésta es muy vasta.

En Matamoros, los negocios, tanto grandes como pequeños, han sido víctimas de cobros de piso.

Algunos de ellos determinaron no seguir trabajando y prefirieron cerrar sus puertas, aunque en este aspecto también, autoridades municipales callan las cifras de locales que deciden ya no seguir atendiendo al público.