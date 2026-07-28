La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 28 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 28 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

8:10 Horas | Universidad Rosario Castellanos, opción para licenciatura ante fraude en examen de la UNAM: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ante la polémica por el examen de admisión de la UNAM los planteles de la Rosario Castellanos y otras universidades son una opción para los estudiantes que quieren cursar la licenciatura.

Acerca del presunto fraude en la prueba virtual de la UNAM, la mandataria dijo que es la máxima casa de estudios la única que puede resolverlo al ser una institución autónoma, por lo que reiteró que espera que puedan determinar pronto qué va a pasar con el examen, si se va a repetir o si quienes lo aprobaron podrán inscribirse y lo segundo será determinar cómo ocurrió el fraude y quiénes están involucrados.

7:55 Horas | Caso de Ernesto Ruffo no es político, sino criminal: Sheinbaum a exjefes de Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que el caso de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, se trata de un asunto criminal y no político que tiene que ver con el conocido huachicol fiscal, con lo que rechazó la carta que emitieron exjefes de Estado sobre el asunto y en la que afirman que se trata de un tema político.

"Más allá de las personas, sería muy bueno que se informara. Porque es la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal", sostuvo la presidenta.

7:47 Horas | Suman 68 millones de líneas telefónicas registradas; el fin es combatir delincuencia: Sheinbaum

Hasta el momento, suman 68 millones de líneas telefónicas registradas en México y se estima que 40 millones de ellas corresponde a líneas en modalidad de prepago, informó José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El funcionario destacó que en este registro el gobierno federal no es el que custodia los datos de los usuarios, sino que son las propias telefónicas las que reguardan el nombre y el CURP para vincularlos a los números telefónicos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se ha desinformado sobre la vinculación de las líneas telefónicas al señalar que se ha comentado que es para que el gobierno vigile a los usuarios, pero puntualizó que el fin de esta medida es combatir los delitos que se cometen a través del teléfono como son las extorsiones.

Mañanera de Sheinbaum hoy 28 de julio: Video completo