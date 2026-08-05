UNAM pide a ASF auditar a Territorium Life tras irregularidades en examen de ingreso

En medio de la crisis provocada por las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el contrato adjudicado a la empresa Territorium Life, con el propósito de verificar que el proceso se haya realizado conforme a la ley y deslindar responsabilidades, en caso de existir.

De acuerdo con el oficio RECT/CG/0648/2026, fechado el 4 de agosto de 2026 y dirigido al auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, cuya copia obtuvo Excélsior, el rector pidió la intervención del máximo órgano de fiscalización del país para revisar de manera integral la contratación de la empresa responsable de la plataforma utilizada en el proceso de admisión.

La solicitud plantea que la ASF evalúe la congruencia entre el contrato suscrito con Territorium Life y el servicio efectivamente prestado, además de verificar la correcta aplicación de la normatividad durante la planeación, adjudicación y ejecución del procedimiento.

“Esta solicitud tiene la finalidad de evaluar la congruencia entre el contrato y la prestación del servicio prestado, a fin de verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora en el proceso de planeación, adjudicación y ejecución correspondiente”, señala el documento firmado por Lomelí.

El rector también manifestó la disposición de la universidad para entregar toda la información que requiera la ASF durante los trabajos de fiscalización. La petición fue recibida por la Oficialía de Partes de la Auditoría Superior de la Federación el mismo 4 de agosto, de acuerdo con el sello oficial que aparece en el documento.

La decisión se da después de que la UNAM determinó realizar un examen de control de ingreso a licenciatura tras detectar irregularidades durante la aplicación en línea. La contratación de Territorium Life se realizó mediante adjudicación directa.

La universidad ha sostenido que la excepción a la licitación pública se justificó debido a que se trataba de un servicio altamente especializado que no podía prestar por sí misma y que la empresa contaba con experiencia previa, certificaciones internacionales y una plataforma tecnológica propia.

Con la solicitud enviada por el rector, la revisión del contrato ya no quedará únicamente en manos de instancias internas de la universidad, sino que será analizada también por la Auditoría Superior de la Federación, que podrá verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y determinar si existen responsabilidades derivadas del procedimiento de contratación.