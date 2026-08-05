Incautan peyote en paquetería de Sonora; provenía de Torreón con destino a Rosarito

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), iniciaron una investigación contra quiénes resulten implicados en la comisión de un delito contra la salud, luego de que fueran aseguradas seis cactáceas de la especie peyote, en una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con las indagatorias, derivadas de una denuncia anónima, se hizo del conocimiento de la Fiscalia Especializada de Control Regional sobre unas especies protegidas por la Ley, ubicadas en las cajas de cartón de un envío en las instalaciones de una empresa de paquetería, tratándose de un cargamento de plantas cactáceas de una medicina tradicional del pueblo original Wixárika (huichol), que vulgarmente es utilizado como droga.

Con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaron a la empresa de paquetería, y con el apoyo del binomio canino ABBY KN369, fue posible asegurar seis cactáceas (peyote) que se encontraban ocultas en una caja de cartón”, dicta el boletín oficial.

El peyote (Lophophora williamsii) es una especie nativa de México protegida por la ley. Daniel Sánchez Dórame

Las plantas provenían de Torreón, Coahuila, con destino a Rosarito, Baja California, aunque estas cactáceas son endémicas del desierto chihuahuense y el altiplano potosino.

Las plantas aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continuará las investigaciones.

El peyote (Lophophora williamsii) es una especie nativa de México protegida por la ley. Está enlistado bajo protección especial en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT y regulado por la Ley General de Vida Silvestre, debido al peligro de extinción por saqueo, su crecimiento lento y su alto valor biocultural.